HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı: Bir konut, bir otomobil, yüzlerce kitap, binlerce mektup ve bir diploma.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısının kendisine de ulaştığını aktararak, "mal varlığımı açıklıyorum" dedi. "300 bin TL değerinde bir konut, 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup" olarak mal varlığını açıklayan Demirtaş son olaraksa "Ve bir diploma" dedi.

Paylaşımın tamamı şöyle:

"Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum: 300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma :)"

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 14:40

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