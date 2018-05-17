Rıza Çalımbay, Trabzonspor'dan ayrılacağını açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulüpte dün yaptıkları toplantıda, gelecek sezon görev almayacağını söylediğini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezonun değerlendirmesini yaptıktan sonra, geleceğine ilişkin de açıklamada bulundu.

Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Genel Koordinatör Özkan Sümer ile dün bir görüşme yaptıklarını aktaran Çalımbay, toplantıda kendi durumuyla ilgili konunun da gündeme geldiğini ve kısa konuştuklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kendilerine 'Benim mukavelem bitiyor.' dedim. Onlar da 'Hocam ne düşünüyorsunuz, nasıl yapalım?' dediler. Özkan, Hayrettin ve Ömer Bey'e, 'Çok teşekkür ediyorum, gelecek sezon çalışmayı düşünmüyorum.' dedim. Göreve geldiğimde sözleşmem 2 yıldı, 1 yıl olmasını ben istedim. 'Ben burada elimden gelini yaptım, buradan iyi bir şekilde ayrılmak istiyorum.' dedim. Trabzonspor camiasına, hepsine saygım sonsuz, teşekkür ettim ve yolumuzu ayırdık. "

Çalımbay, önlerinde son bir maçın kaldığını hatırlatarak, "Kardemir Karabükspor maçı ciddiye alınmazsa sıkıntılı maç olur. Onun için hiçbir arkadaşımıza izin vermedik, göndermedik. O arkadaşlarla maça çıkacağız. Buradaki son maçımızı iyi şekilde tamamlayacağız. Bazen iyi, bazen kötü, dolu dolu 7 ayımız geçti. Biz takımı 3., 4. almadık, 11. sıradan aldık ve bu takımı buralara getirdik. Daha iyi daha güzel yerlerde olabilirdik, maalesef bazı şartlar gelişince olmadı. Her şeye rağmen güzel günlerimiz geçti" şeklinde konuştu.

Gelecek sezon için hiçbir takımla görüşmediğini vurgulayan Çalımbay, "Teklifler olursa dediğim gibi çok başarılı olacağıma inanıyorum. Benim için önemli olan huzur. Hedef koyup başaramadığım yok. Burada çok büyük tecrübe edindim. Taraftarlar mükemmel destek verdi. Onlara, futbolcu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'11.'LİKTEN BEŞİNCİLİĞE TAŞIDIK'

Ligde göreve geldiklerinde 11. sırada yer alan Trabzonspor'u 5. sıraya kadar taşıdıklarını anlatan Çalımbay, ara transferde maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamamalarının takımı etkilediğini anlatarak, "Ben ve yardımcılarım herkes 10 gün tatil yaparken başkanımızla her gün hastanede buluştuk, 'transferde kimi alalım, nasıl yapalım' diye konuştuk. Her gün karşımıza engel çıkıyordu, bu engel de maddi konulardı. Mevcut oyuncular maddi açıdan sıkıntı yaşayacaksa o zaman transfer yapmayalım, arkadaşlarımızın sorunlarını halledelim ve sıkıntı yaşamasınlar diye mevcut oyuncularla işimize baktık." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, sezon içinde 12 maç yenilmedikleri periyotta berabere kaldıkları maçlar nedeniyle takıma tepkiler geldiğini belirterek, "Bazı maçları şanssız şekilde kazanamadık. Son dakikalarda yediğimiz gollerle Konyaspor, Fenerbahçe maçlarında berabere kaldık. Çok farklı kazanacağımız Göztepe maçında berabere kaldık, Gençlerbirliği maçında penaltıyı atsak farklı olurdu. Maalesef ondan sonra inişli çıkışlı grafik çizdik. Benim istediğim çok çabuk bir stoper, bir sol bek ve kanattı. En son 1'ini alalım, dedik ama o da olmadı." diye konuştu.

'42 MİLYON LİRA KAZANDIRDIK'

Topladıkları puanlarla bordo-mavili kulübe 42 milyon lira kazandırdıklarını söyleyen Çalımbay, şunları söyledi:

"Şu anda kulübümüz topladığımız puanlarla inanılmaz derecede para kazandı. Biz burada görev yaparken kulübün 1 kuruşunu harcatmadık. Las Palmas'tan Remy'i çok istiyorduk özellikle. Antalya'dan Maicon, Osmanlıspor'dan Umar'ı, Bursasporlu Kembo, Kayseri'den Mendez'i istedik ama hiçbirini alma imkanımız olmadı. Onun için bu kadromuzla yolumuza devam ettik. Devam ederken başarılı olmamız gerekiyordu. Sezonu çok daha iyi yerde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ama bazen aşamayacağımız şeyler oldu. Deplasman maçlarında en başarılı takımlardan biriyiz. Bazen sıkıntılar yaşadık, özellikle 1-2 takviye yapsak her şey farklı olacaktı. Muharrem Başkan oyuncu almak için uğraştı ama sıkıntılardan dolayı olmadı." (Trabzon/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 13:53

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