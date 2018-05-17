Soma Katliamı'nı protesto edenlere 4 yıl sonra ceza yağdı

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı'nda gerçek sorumlular hesap vermezken Adana'da katliamı protesto edenlere ceza verildi.

Volkan PEKAL

Adana

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı’nda gerçek sorumlular hesap vermezken Adana'da 11 kişi katliamı protesto ettikleri için ceza aldı. Sanık avukatlarından Sevil Aracı, geçen 4 yılda katliamdan dolayı canı yananları tatmin edecek bir karar verilmemişken katliama tepki gösterenlerin cezalandırılmasının adil olmadığını ifade etti. Ceza alanların demokratik haklarını kullanarak katliama tepki gösterdiğini dile getiren Aracı, kararla ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunacakları ifade etti.

Soma’da, Soma Kömürleri AŞ’ye ait Eynez Maden Ocağında 13 Mayıs 2014’te yaşanan ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliamı protesto edenlerin yargılandığı dava neticelendi. 11'inci Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında katliamı protesto edenlerden 11 kişi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten ve kamu görevlisine görevini yaptırmama suçundan ceza aldı.

16 Mayıs 2014'te Atatürk Parkı'nda Soma için yürüyüş yapmak isteyenlere polis sert bir şekilde saldırmış, çok sayıda kişiyi gözaltına almış, yürüyüş yapmak isteyen gençlerin üzerine plastik mermiler sıkmıştı. Sokak aralarına dağılan gençlerin sayısı azalınca bu sefer tekbir getirerek ellerinde sopalarla dolaşan ülkücüler ortaya çıkarak gençlere saldırmıştı.

Verilen bu kararla grup içerisinde marjinal gruplar olduğu şeklindeki ifadelerin bulunduğu ve silahsız, şiddetsiz bir eylem olmasına rağmen izinsiz gösteri yapıldığı gerekçesiyle eylemin 2911’e aykırı olduğunu iddia eden savcının iddianamesi mahkeme tarafından da onaylanmış oldu.

Yapılan eylemin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle 11 kişiye cezalar verildi. Ali Obaz, Meriç Akemoğlu, Tufan Ahi'ye 2911'e muhalefet ve kamu görevlisine görevini yaptırmama suçundan 1 yıl 8 ay, Abdullah Adıyaman, Can Aşır, Diren Taşkıran, Erhan Batmaz, Fırat Yağmur, Hasan Tatlı, Murat Öztaş ve Sinan Hüdür'e aynı suçlamadan 1 yıl 2 ay ceza verildi. Cezalar hükmün açıklanmasının geri bırakılması, iyi hal indirimi, paraya çevirme, erteleme gibi uygulamalar olmaksızın verildi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 13:38

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