Fotoğraf: İHD
İHD Diyarbakır Şube Başkanlığına Abdullah Zeytun seçildi
İHD Diyarbakır Şube Başkanlığı görevine Avukat Abdullah Zeytun seçildi.
15. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren ve yeni yönetimini belirleyen İHD Diyarbakır Şubesinin, gerçekleştirilen ilk yönetim kurulunu toplantısında şube başkanlığına Avukat Abdullah Zeytun seçildi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü 15. Olağan kongresini gerçekleştiren ve yeni yönetimini belirleyen İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin yönetim organları belirlendi. Hafta içersinde gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında şube başkanlığına Avukat Abdullah Zeytun, Şube Sekreterliğine Yüksel Aslan Acer ve Şube Saymanlığına Avukat Ercan Yılmaz seçildi. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 12:59
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