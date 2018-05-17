11 barış akademisyeninin duruşması ertelendi

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzaladığı için yargılanan 11 akademisyen hakim karşısına çıktı.

Barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle akademisyenler bugün de hakim karşısına çıktı. Ayrı yapılan yargılamaların birleştirilmesi talepleri farklı mahkemelerde aynı gerekçelerle reddedildi.

Bianet’in haberine göre, Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan üç akademisyen Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 36. ve 37. Ağır Ceza mahkemelerinde hakim karşısına çıktı. 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. P.Y., öğretim görevlileri Aslı Takanay, İpek Seyalıoğlu, Arş. Gör. Bahar Şahin Fırat, Prof. Dr. Abbas Vali, Yrd. Doç. Dr. S.Y., Yrd. Doç. Dr. Günizi Kartal, Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan ve Prof. Dr. M.G.; İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tahsin Yeşildere ilk duruşmalarına çıktı. 37. ACM'de ise Bahçeşehir Üniversitesi'nden Arş. Gör. Sinem Aydınlı'nın ilk duruşması görüldü.

Akademisyenlerden P.Y., S.Y. ve Abbas Vali yurtdışında oldukları gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Kararlarında 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dava dosyasındaki iddianame, duruşma tutanakları ve Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışmaların mahkemelerine geldiğini belirten 36. ACM heyeti, duruşmalarda talep edilen derhal beraat ve birleştirme taleplerini reddetti. Tüm davaların bir sonraki duruşmasının 20 Kasım'da görülmesine karar verdi.

37. ACM'deki Aydınlı'nın duruşması ise savunma için ek süre talebinin kabulüyle 6 Kasım'a ertelendi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 12:40

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