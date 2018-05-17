HDP’li Garo Paylan’a 'soykırım' dediği için 301’den fezleke

HDP Milletvekili Garo Paylan hakkında Ermeni Soykırımı'na ilişkin ifadeleri gerekçesiyle 301'den soruşturma açıldı ve fezleke hazırlandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında 301’inci madde kapsamında açılan soruşturma nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Soruşturmaya gerekçe ise Paylan’ın verdiği bir röportajda Ermeni Soykırımı'na dair kullandığı ifadeler.

Fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlandı. Fezlekede Paylan’ın Kanada’da yayımlanan Horizon Weekly isimli gazeteye verdiği röportajda “Türkiye’de soykırım yapıldığını ve halen bu soykırımın devam ettiği” yönündeki beyanları üzerine şikayette bulunan Prof. Dr. Aygün Atar’ın şikayet dilekçesi üzerine soruşturmanın açıldığı kaydedildi.



Röportaja kapsamlı olarak yer verilen fezlekede, Paylan’ın “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanına hakaret” suçları işlediği iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 12:28

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