Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 12:02
Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA
Çavuşoğlu'dan İsrail için Uluslararası Ceza Mahkemesi önerisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze katliamının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmasını önerdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmasını önerdi.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması sırasında Gazze sınırında protesto eylemi yapanlara gerçek mermilerle ateş açılması ve 60'ı aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin "İsrail'in yaptığı katliam Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmeli" dedi.
Saldırıda 3 binden fazla Filistinli yaralanmıştı.
Katliama tepki gösteren Türkiye, 3 günlük yas kararı almıştı. (HABER MERKEZİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 12:02
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