Özgürlükçü Demokrasi eski editörü Gülşen Koçuk gözaltına alındı

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin eski editörü Gülşen Koçuk gözaltına alındı.

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin eski editörü Gülşen Koçuk, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gözaltına alındı. Koçuk’un iş başvurusu yapmaya gittiği sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Koçuk’un İstanbul’a getirileceği ifade edildi.

Gazete ve Gün Matbaacılık'a 28 Mart'ta kayyım atanmasının ardından 24 matbaa çalışanı gözaltına alınmış, 21'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Gazetenin ise 9 editör ve çalışanı gözaltına alınmış ve aralarına gazetenin imtiyaz sahibi İhsan Yaşar ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü İshak Yasul’un da bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. (İstanbul/MA)

Özgürlükçü Demokrasi gazetesine ve matbaasına polis baskını

Özgürlükçü Demokrasi imtiyaz sahibi ve yazıişleri müdürü tutuklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 11:42

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