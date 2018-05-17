Gazeteci Gülşen Koçuk serbest bırakıldı

Fotoğraf: MA

Gazeteci Gülşen Koçuk serbest bırakıldı

    • 17 Mayıs 2018 11:41

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gözaltına alınan kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi eski editörü Gülşen Koçuk serbest bırakıldı. 

     Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gözaltına alınan kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi eski editörü Gülşen Koçuk, savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldı.

    Koçuk'un Özgürlükçü Demokrasi gazetesi soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

    Darıca Adliye'sine getirilen Koçuk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na SEGBİS ile bağlandı. İfadesi ardından Koçuk serbest bırakıldı. (İstanbul/MA)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 15:17
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