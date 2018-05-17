AKP iktidarının 15 yıllık insan hakları raporu yayınlandı

CHP Milletvekili Zeynep Altıok, AKP iktidarının 15 yıllık insan hakları raporunu yayınladı: OHAL ve KHK’ler eliyle hak ihlalleri rekor seviyeye çıktı.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, AKP iktidarının 15 yıllık insan hakları ihlallerini değerlendirdiği insan hakları raporunu yayınladı.

Çalışmasında OHAL dönemindeki insan hakları ihlallerine, cezaevindeki gazeteci ve milletvekillerine, ihraç edilen kamu çalışanlarına, polis şiddetine maruz kalanlara, sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşananlara ve diğer hak ihlallerine yer veren Altıok, “AKP iktidarında kadına, çocuğa, emekçiye, tercihlere yönelik baskının en üst seviyeye ulaştığını açıkça görüyoruz. “Türkiye en özgür dönemini yaşıyor diyenler “baskı ve tahrik olma özgürlüğü”nü kastediyor olmalılar! Yaşam tarzını beğenmediğinin tercihinden, kadının giyiminden, kahkahasından, çocuğun saç telinden, insanların kökeninden tahrik olmak ve hedef almak serbest. Adeta suç özgürlüğü var. Tahrik olma özgürlüğü cezasızlıkla pekişip meşrulaşırken kendilerinden olmayan herkesi suçlu ilan eden ve hukuksuzca cezalandıran bir OHAL rejimi ile karşı karşıyayız” dedi.

Altıok, çalışmasında iktidarın, OHAL ve KHK’ler eliyle Türkiye’de hak ihlallerini rekor seviyeye çıkardığını belirtti. Zeynep Altıok, “Seçimlere OHAL baskısı altında, tutuklu cumhurbaşkanı adayı, milletvekilleri ve belediye başkanlarının olduğu bir dönemde, gazetecilerin hapsedildiği, aydınların konuşturulmadığı bir ortamda giriyoruz. Hakların korunması ve daha da ileriye götürülmesi konusunda öncelikli sorumluluk sahibi olanların bırakın bu sorumluluğu yerine getirmeyi ihlallerin kaynağı olduğu bir dönemdeyiz” dedi.

Zeynep Altıok, Türkiye’nin iktidar eliyle gazeteci, aydın, akademisyen, sanatçı ve siyasetçi hapishanesi haline getirildiğini belirterek “İktidarın toplum üzerinde baskısının en yoğun olduğu bir dönemde, kutuplaşma, ayrıştırma ve hedef gösterme üzerinden toplumun çok farklı kesimlerinin her anlamda mağdur edildiği bir dönemde çok kritik bir seçime gidiyoruz. 24 Haziran seçimlerinin anlamının ne olduğunu, hedef alınanın tüm özgürlüklerin, eşit hakların, birarada yaşama kültürünün, barış ve huzurun temel sağlayıcı ve koruyucu unsuru olan demokrasi ve Cumhuriyet kazanımları olduğunu topluma daha fazla anlatmamız gerekiyor. Seçmen bir yanda işsizlik, yoksulluk ve baskı bir yanda hukuk güvencesi, adalet ve özgürlükler olduğunu anlamalı" ifadelerini kullandı.

İktidarın İnsan hakları konusunda 15 yılın sonunda OHAL döneminde daha da belirginleşen verilerle dünyanın en başarısız yönetimlerinden biri olduğunu ifade eden Altıok, “Saray OHAL koşullarını kalıcı bir rejime dönüştürüyor. Ekonomi, yoksulluk sınırı, hak ve özgürlüklere ilişkin verilerle sabit gerçekler ortadayken ‘dünya lideri’ ‘en özgür ülke’ açıklamaları tek dilden tek sesli medyadan ilan ediliyor. İtiraz eden ise susturuluyor ve tehdit altında. Bu koşulda dünya lideri olduğumuz tek alan insan hakları ihlalleridir. 24 Haziran’da bütün emekçiler, işçiler, işsizler, kadınlar, gençler, öğrenciler, köylüler, çiftçiler ve memurlar bu iktidara tamam diyecek” dedi.

Zeynep Altıok, açıklamasının devamında dünya genelinde toplam tutuklu gazeteci sayısının 348 olduğunu, bunun 156'sının Türkiye'de bulunduğunu söyleyerek “Türkiye, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde sürekli geriliyor. 2010 ve 2011’de 138'inci, 2012’de 148'inci, 2013 ve 2014’te 154'üncü, 2015’te 149'uncu, 2016’da 151'inci ve 2017 yılında 155'inci sırada yer aldı. AKP OHAL ve KHK’lar eliyle aydınları, yazarları, hak savunucularını, sanatçıları, siyasetçileri, akademisyenleri kısaca kendisine muhalif olan herkesi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bundan da en çok medya, basın ve gazeteciler etkileniyor" dedi.

İnfografik: Zeynep Altıok

Zeynep Altıok’un yayınladığı çalışmada yer alan bilgi ve verilerden bazıları şöyle:

2002-2017 arasında 432 kişi faili meçhul cinayete kurban gitti.

Faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerin araştırılması için verilen Meclis araştırma önergeleri, salt AKP oylarıyla 22 kez reddedildi.

Türkiye, 2017 yılında Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 113 ülke arasında 101'nci sırada yer aldı.

2017 yılında Hukukun Üstünlüğü Endeksinde En Az Denetimin Olduğu Ülkeler kategorisinde Türkiye 113 ülke arasında 3’ncü sırada. Türkiye'nin üstünde sadece Zimbabve ve Venezuela bulunuyor

Türkiye 2017 yılında Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Temel Haklar Kategorisinde 107’nci, Kamu Düzeni ve Güvenliğinde 106’ncı sırada yer aldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) raporunda Türkiye, dünyada en çok gazeteciyi hapse atan ülkeler sıralamasında birinci sırada.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) Adil Yargılanma Maddesini 20 kez, İfade Özgürlüğü ile ilgili maddesini ise 28 kez ihlal kararıyla Avrupa ülkeleri arasında 1. sırada.

30 TV kanalı, 30 radyo, 47 gazete, 18 dergi, 6 haber ajansı, 29 yayınevi olmak üzere toplam 160 medya kuruluşu kapatıldı. 2.360 kitaba el konuldu.

OHAL süresince gözaltına alınan gazeteci sayısı 216, işsiz kalan gazeteci sayısı 2308, yargılanan gazeteci sayısı 373, basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı 100, saldırıya uğrayan gazeteci sayısı 15, işten çıkartılan gazeteci sayısı 25.

2017 yılında Küresel Barış Endeksinde Türkiye 163 ülke arasında 146’ncı sırada.

2015-2017 yılları arasında 11 il ve 45 ilçede en az 252 gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu yasaklarda 219’u çocuk en az 2581 kişi şiddet gördü. En az 36 kişi öldürüldü. En az 1 milyon 900 bin kişinin en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edildi.

2017 yılında ihraç edilen akademisyen sayısı 2021

33 bin 237 öğretmen, 5 bin 882 akademisyen, 4 bin 240 hakim ve savcı ihraç edildi. 206 gazeteci tutuklandı.

İhraç edilen akademisyenlerden 468’i barış imzacısıydı. "Bu Suça Ortak Olmayacağız" diyen 433 sanatçı hakkında soruşturma başlatıldı.

Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporuna göre Türkiye, 140 ülke arasında 2016 yılında 130’ncu sıradayken 2017 yılında 131’inci sıraya geriledi.

Son 10 yılda, kadınlara yönelik şiddet, yüzde 1400, cinsel taciz ise yüzde 482 arttı. 2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı en az 83. 2016 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı en az 328.

2003-2017 yılları arasında en az 5.865 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2003 ile 2017 yılları arasındaki artış % 389. 2017’de erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı en az 406. 2017 yılında cinsel şiddet gören kadın sayısı 332.

2006 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 3.778 karar verildi. 2016 yılında bu sayı 21.189 oldu. Davalarda sanıkların yüzde 58.8’i mahkum oldu. Mahkemeye gitmeyen, davası görülmeyen sayının ne kadar olduğu bilinmiyor.

2017 yılında cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı en az 387. Çocuklara yönelik cinsel istismar 14 yılda yüzde 443 arttı.

2010-2015 arasında 16-17 yaş arası 232.313 kız çocuğu evlendirildi. Bu evlilikler imam nikahı ile yapıldığından bu sayıdan çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

2015’te, 15-16 yaş arası 17.789 çocuk doğum yaptı.

Türkiye’de tutuklu ve hükümlü sayısı 228 Bin 993. AKP dönemi ile artış yüzde 285,3 oldu.

Kadın tutuklu ve hükümlü sayısı 9 Bin 985. Artış yüzde 373.

Çocuk tutuklu ve hükümlü sayısı 2 Bin 578. Artış yüzde 26. (HABER MERKEZİ)

İnfografik: Zeynep Altıok

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 11:38

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