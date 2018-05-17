Güney Kore, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti

Güney Kore, ABD'nin belli mallara uyguladığı ithalat vergilerini Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti.

Kore Cumhuriyeti(Güney Kore), ABD’nin çamaşır makineleri ve güneş panellerine yönelik uyguladığı ithalat vergilerini Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikayet etti.

Dünya Ticaret Örgütü’nden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore, 16 Mayıs tarihinde WTO’ya yaptığı şikayette konuya ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Güney Kore şikayetinde ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin WTO’nun 1994 yılında imzalanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) birden fazla hükmünü ihlal ettiğini vurguladı.

Güney Kore, ABD'nin Uzakdoğu'daki en önemli müttefiklerinden biri. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 11:28

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