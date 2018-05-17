Norveç’te 1700 basın emekçisi grevde

Norveç'te kamu yayıncılığı yapan 1700 basın emekçisi, ücretlerinin özel sektörle eşitlenmesi talebiyle greve çıktı.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç'te kamu yayıncılığı yapan 1700 basın emekçisi, ücretlerinin özel sektörle eşitlenmesi talebiyle salı gününden itibaren greve başladı.

Norveç Gazeteciler Sendikası Norsk Journalistlag (NJ) ile medya patronlarının örgütü SPEKTER arasında süren görüşmelerde anlaşmaya varılamadı. NJ sendikası, Norveç Radyo Televizyon Kurumu NRK’de çalışan 1700 üyesini greve çıkardı.

Grev nedeniyle NRK, televizyon ve radyo yayınları yapmıyor ve bunun yerine müzik yayınlanıyor. NRK’nin sadece ulusal bayram nedeniyle yarın kısmi yayın yapacağı belirtildi.

Greve giden basın emekçileri, SPEKTER’in 15 bin 200 kronluk ücret artış talebini kabul etmeyerek Norveç’te diğer medya kuruluşlarıyla aralarındakı ücret farkının azaltılmasını talep ediyor. Yıllık 110 bin kron daha düşük bir ücret aldıklarını belirten emekçiler, bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor.

EN SON 12 YIL ÖNCE GREVE ÇIKILDI

Öte yandan Aftenposten gazetesinin haberine göre, sendikanın grev kasasında yaklaşık 80 milyon kron var ve bu rakam, sendikanın şimdiye kadar biriktirdiği en yüksek rakam olarak nitelendiriliyor.

En son 12 yıl önce yaşanan 8 günlük grevde sendikanın 54 milyon kronu bulunduğu belirtiliyor.

Açıklamalara göre grevin basın emekçilerine haftalık maliyeti 10.1 milyon olacak. Buna göre grevin 8 hafta sürebileceği hesaplanıyor.

NJ sendikasının yaklaşık 9 bin üyesi var.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 11:14

www.evrensel.net