Adana'nın turfanda karpuzu piyasaya çıktı

Dünya karpuz üretiminde önemli bir pay sahibi olan Adana'da hasat başladı.

Türkiye'de üretilen yaklaşık 4 milyon ton karpuzun yüzde 20'sini yetiştiren Adana'da, bu yıl yaklaşık 130 bin dekarda dikim yapıldı. Marketlerde kilosu 3 ile 5 lira arasında değişen fiyatla satılan turfanda karpuzda, erken hasadı önlemek için geçen yıl başlatılan belgeli hasat sayesinde tüketici olgunlaşmış ve şeker oranı yüksek ürün tüketecek. Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesi’nde kumsal topraklarda yetişen ve tarlada kilosu 1 ile 1.5 lira arasında satılan karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

'10-15 GÜN ÖNCE ÇIKTI'

Bahçe Mahallesi'nde uzun yıllardır karpuz yetiştiriciliği yapan Nedim Deveci, bu yıl karpuzun geçen yıldan 10-15 gün önce çıktığını söyledi. Deveci, "Mevsimlerin sıcak iklimin daha uygun gitmesiyle karpuzlarımız erken çıktı. Erkenci olmasıyla beraber rekoltede düşüş var. Mevsimlerin bir sıcak, bir soğuk olmasıyla karpuzun şoklama yaşamasıyla rekoltede düşme yaşadık. Karataş ilçesinde Türkiye'nin ilk çıkan karpuzu buradadır. İklimden dolayı erkenci karpuz burada çıkıyor. Kumsalda yetişmesi çok büyük bir avantaj. Erken çıkmasının sebebi kumsal, ikinci sebebi ise iklimden dolayı. Denize 1 kilometre uzaklıkta arazilerde yetiştiriyoruz. Karpuzun dönüm maliyeti 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında. Ortalama olarak her dönümden 4-5 ton rekolte alıyoruz. Tabiki bunun küçüğü var, o da 7-8 ton veriyor. Onun da fiyat olarak ne olacağı şu anda meçhul" dedi.

TÜCCAR MEMNUN

Karataş ilçesinde tüccar olan Ali Aydın ise "Karpuzu dönüm olarak 4-5 bin liraya satın alıyoruz. Yüksek seralar 5 bin 500 liraya alındı. Şu an satışlar 1 lira ile 1 lira 10 kuruş arasında. Satışlar normal devam ediyor. İnşallah çiftçinin de tüccarın da yüzü güler. Şu anda memnunuz, bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı. (Adana/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 10:51

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