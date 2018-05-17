Doğan Medya Grubunun Demirören Holding'e satış ve devri tamamlandı

Doğan Grubu, Demirören Holding ile imzalanan 'Hisse Satış Sözleşmesi' kapsamında, pay senetlerinin satışı ve devrinin tamamlandığını açıkladı.

Doğan Şirketler Grubu Holding, 6 Nisan 2018 tarihinde, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile imzalanan 'Hisse Satış Sözleşmesi' kapsamında, pay senetlerinin satışı ve devrinin tamamlandığını ve satış bedelinin tam ve nakit olarak serbest şekilde hesaplarına intikal ettiğini açıkladı.

Doğan Şirketler Grubu Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün gece yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce kamuya açıkladığımız çerçevede; 6 Nisan 2018 tarihinde Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan 'Hisse Satış Sözleşmesi' kapsamında, doğrudan bağlı ortaklıklarımız; Doğan Gazetecilik A.Ş., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş., Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. ve Doğan Media International GmbH (birlikte 'Devre Konu Şirketler') ile dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz pay senetlerinin tamamının ve kullanılan alım hakkı opsiyonu neticesinde 'Radyo D' ve 'CNN Türk Radyo'nun lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ('Alıcı')'ye toplam 893.000.000 Amerikan Doları satış bedeli ('Satış Bedeli') üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasında, 'kapanış koşulları' sağlanmak suretiyle pay senetlerinin satışı ve devri bugün itibariyle tamamlanmış ve Satış Bedeli tam ve nakit olarak serbest şekilde hesaplarımıza intikal etmiştir.

'Satış Bedeli'ne ilave olarak 26.000.000 Amerikan Doları ise (toplam Satış Bedeli tutarı 919.000.000 ABD Doları olacak şekilde) yine daha önce kamuya açıklandığı üzere, Doğan TV Holding A.Ş.'de Commerz Film GmbH'a ait ve Doğan TV Holding A.Ş. sermayesinin % 6,68'ini temsil eden, ilave kontrol sağlamayan 138.999.811 adet pay senedinin de Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye devri ile birlikte ayrıca tahsil edilecektir.

'Söz konusu pay devirleri kapsamında, 'Kontrol değişikliği' gerçekleştiğinden, Devre Konu Şirketler'in banka borçlarının kapatılması neticesinde, Devre Konu Şirketler'den yaklaşık 67.000.000 Amerikan Doları tutarında alacaklı hale gelinmiş, en geç 1 Haziran 2018 tarihinde ödenecek söz konusu finansal alacaklar için ayrıca Alıcı taraftan teminat alınmıştır.

'Diğer taraftan,aşağıda bir listesi bulunan şirket paylarının/ varlıklarının da mezkur 'Hisse Satış Sözleşmesi' kapsamında ve 'Hisse Satış Sözleşmesi'nde düzenlendiği şekliyle devir alınması işlemleri de tamamlanmıştır. Bu itibarla özetle;

i- Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu ve Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 25,00'ini temsil eden 20.000.000 adet pay senetleri,

ii- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Doruk Faktoring A.Ş.'de sahip olduğu ve Doruk Faktoring A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 5,11'ini temsil eden 2.044.076 adet pay senetleri,

iii- Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Doruk Faktoring A.Ş.'de sahip olduğu ve Doruk Faktoring A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 0,00041'ini temsil eden 164 adet pay senetleri,

iv- Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'nin, Doruk Faktoring A.Ş.'de sahip olduğu ve Doruk Faktoring A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 0,000125'ini temsil eden 50 adet pay senetleri,

v- Doğan TV Holding A.Ş.'nin, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu ve Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 100'ünü temsil eden 13.619.837 adet pay senetleri,

vi- Doğan TV Holding A.Ş.'nin, Doğan Media International S.A.'de sahip olduğu ve Doğan Media International S.A.'nin ödenmiş sermayesinin % 99,99'unu temsil eden 4.061.416 adet pay senetleri,

vii- Doğan TV Holding A.Ş.'nin, Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.'de sahip olduğu ve Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 100,00'ünü temsil eden 1.880.000 adet pay senetleri,

viii- DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.'nin, Blu TV İletişim ve Digital Yayın Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu ve Blu TV İletişim ve Digital Yayın Hizmetleri A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 49,00'unu temsil eden 3.564.750 adet pay senetleri,

ix- Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin, Blu TV İletişim ve Digital Yayın Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu ve Blu TV İletişim ve Digital Yayın Hizmetleri A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 51,00'ini temsil eden 3.710.250 adet pay senetleri,

x- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin, Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu ve Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 92,00'sini temsil eden 10.274.042,93 adet pay senetleri,

xi- Doğan TV Holding A.Ş.'nin, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.'de sahip olduğu ve D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 100'ünü temsil eden 525.389.566 adet pay senetleri,

xii- "Net D" müzik iş kolu,

Şirketimiz ve/veya Şirketimiz'in doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarına devredilmiştir." (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 09:29

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