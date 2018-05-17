Kenya'da kaçak avcılara idam cezası yasalaşabilir

Kenya’da suçüstü yakalanan kaçak avcıların idama mahkum edilmesini öngören yasa tasarısı hazırlandı.

Kaçak avcıların müebbet hapis ve büyük para cezalarıyla cezalandırıldığı Kenya'da idam cezası gündemde. Independent gazetesi idam cezasının henüz yasalaşmadığını ancak teklifin “hızlıca” onaylanmasının beklendiğini yazdı.

Uluslararası Af Örgütü, bu kararın ülkede idam cezasının kaldırılması konusundaki çalışmalarını terk etmek anlamına gelebileceğini duyurdu.

Kenya Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Bakanı Najib Balala, Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında, yakalanan avcılara müebbet hapis ya da 200 bin dolar para cezası verildiğini söyledi ancak bu cezaların kaçak avcılıkla mücadele konusunda istenen etkiyi yaratmadığını belirtti.

Kenya’da yeni yasalar ve yaptırımların etkisiyle kaçak gergedan avcılığı 5 yılda yüzde 85 azalırken, kaçak fil acvılığı da yüzde 78 azaldı.

Kaçak avcılar için yasalaşması planlanan idam cezası ise farklı tepkiler çekti. Bazı taraflar idam cezasının avcılara değil avcıların liderlerine verilmesi gerektiğini savunurken bazı taraflar ise idam cezasının doğası itibarıyla vahşice olduğunu savunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres geçtiğimiz yıl New York’da yaptığı bir konuşmada “İdam cezasının 21. yüzyılda yeri yok” demişti.

İdam cezasının savunanlar ise bu cezanın hayvanları korumak adına bir zorunluluk olduğunu iddia ediyorlar. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 09:11

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