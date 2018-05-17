Seçim Günlüğü (17 Mayıs 2018)

ABDULKADİR SELVİ'DEN SEÇİM KULİSLERİ

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, 'Partilerden seçim kulisleri' başlıklı yazısında 21 Mayıs saat 17.00'ye kadar bildirilmiş olması gereken milletvekili listeleri için siyasi partilerin çalışmalarını yazdı.

Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şöyle:

*AK Parti’de güçlü bazı bakanların seçim bölgelerinin değiştirileceği konuşuluyor. Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinden iki bakanın İstanbul’a, iki bakanın Ankara’ya kaydırılacağı, Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’de liste başı olacağı söyleniyor. Binali Yıldırım için Meclis Başkanlığı’nın konuşulduğunu daha önce yazmıştım. Bu durumda Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacak gibi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı için çeşitli sayılar söyleniyor ama benim kulağıma gelen dış politika ve ekonomi olmak üzere cumhurbaşkanının iki yardımcısının olacağı yönünde. Hatta dış politikadan sorumlu cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ismi geçiyor. Ama ekonomide sürpriz bir isim olabilir. Çünkü kimin olacağı belli değil.

* CHP’de listeler şekillenmeye başladı. Hafta sonu PM ve MYK yapılacak, 21 Mayıs’a listeler hazır hale getirilecek. AK Parti’de değişimin daha geniş kapsamlı olacağı CHP’de ise milletvekillerinin yüzde 60’ının yerini koruyacağı söyleniyor.

BAHÇELİ YİNE AF İSTEDİ

Devlet Bahçeli, “Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?” dedi ve “Af” isteğini yineledi.

Bahçeli: Cezaevindekiler seçimden önce isyan başlatırsa ne olur? Ülkücü suç örgütü liderlerinin adını öne sürerek af isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kez de 'Ya cezaevinde isyan başlatırlarsa' dedi.

İNCE'DEN AKAR'A: SÖK APOLETLERİNİ, ADAY OL ÇIK KARŞIMIZA

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Ne işi var Genelkurmay Başkanının aday olur veya olmaz Sayın Abdullah Gül'ün evinin bahçesine helikopter ile iniyor. Kimsin sen? Ne zannediyorsun kendini? Sök apoletlerini, giy kravatını, gel o zaman aday ol çık karşımıza” ifadelerini kullandı.

İnce’den Akar’a: Sök apoletlerini, çık karşımıza CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den Hulisi Akar’a: Sök apoletlerini, giy kravatını, gel o zaman aday ol çık karşımıza.