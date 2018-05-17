Güne dolar 4.43, avro 5.24, sterlin de 6.01'den başladı -17 Mayıs 2018

Merkez Bankasının 'Gerekli adımlar atılacaktır' açıklaması sonrası 8-10 kuruş gerileyen döviz kurları güne hafif yükselişle başladı.

Merkez Bankasının dün yapıtığı “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen döviz kurları, yeni güne hafif yükselişle başladı.

Erken işlemlerde; dolar 4.4365 liraya, avro 5.2509 liraya, sterlin de 6.0163 liraya kadar yükseldikten sonra, ABD para birimi 4.43 - 4.44 lira, Avrupa para birimi 5.24 - 5.25 lira ve Birleşik Krallık para birimi de 6.00 - 6.01 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Merkez Bankası'nın dünkü açıklaması öncesi; dolar 4.5011 lira ile, avro 5.3251 lira ile, sterlin de 6.0698 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerini görmüştü.

Merkez Bankası'ndan dün yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi de ( BİST100) yüzde 0.62 artışla 102 bin 158 puandan kapandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 08:40

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