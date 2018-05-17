NBA Play-Off: Rockets, Warriors’ı farklı yenerek seriyi eşitledi

NBA'de Play-Off heyecanı konferans finalleriyle sürüyor. Houston Rockets, Golden State Warriors’ı 127-105 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

NBA Play-Off Batı Konferansı final serisinde Houston Rockets, Golden State Warriors’ı evinde 127-105 yendi ve durumu 1-1’e getirdi.

İlk maçın zıddı bir performans sergileyen ve rol oyuncularından önemli katkı alan Houston’da Eric Gordon ve James Harden 27’şer, P.J. Tucker 22 sayı kaydetti. Trevor Ariza 19, Chris Paul 16 sayıyla oynadı.

Warriors ise 38 sayı 3 ribaunt 5 top kaybıyla oynayan Kevin Durant dışında hücumda sayı üretmekte zorlandı. Stephen Curry ve Klay Thompson, 30’da 10 isabetle 24 sayı üretebildi. Warriors’ta sadece 2 oyuncu(Durant, Curry) çift haneli rakamlarda sayı üretti.

Warriors, ağır mağlubiyete rağmen serideki avantajını koruyor. Serinin üçüncü ve dördüncü maçları Golden State Warriors’ın sahasında oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 07:49

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