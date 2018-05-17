Akaryakıt zamlarına karşı ÖTV düşürülecek

Akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı artış yaşanması durumunda, ÖTV artan fiyat oranında düşürülecek.

Akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında, petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış meydana gelmesi durumunda, Özel Tüketim Vergisi artan fiyat oranında düşürülecek. Döviz ve petroldeki düşüşlere bağlı indirimlerde ise ÖTV mevcut düzeyine kadar artırılarak, akaryakıt fiyatları sabit tutulmuş olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış meydana gelmesi durumunda, uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artan fiyat oranında düşürülecek. Böylece artışın pompadaki litre fiyatına yansımasının önüne geçilecek.

ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018’de belirlenen fiyatı geçmeyecek.

Kur ve petrol fiyatlarında azalma olması durumunda ise ÖTV tutarları, 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacak.

Uygulamaya benzin ve motorinin yanı sıra LPG de dahil olacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 07:40

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