Ahmet Hakan: Benim çağrım polise değil İnce ve Akşener'eydi

Ahmet Hakan, Barış Atay'ın, 'Haddini bildirin' yazısı sonrası gözaltına alınması sonrası gelen eleştirilere cevap verdi.

Oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alınması sonrası büyük tepki çeken Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, bu kez "Benim çağrım polise, savcıya değil Muharrem İnce ve Meral Akşener’eydi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Hakan, Barış Atay'ın Somalı Madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeleyen dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in "özür" açıklamasına gösterdiği "Yargılanacaksınız" tepkisini eleştirerek İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye çağrı yapmış ve "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" demişti.

15 Mayıs 2018 tarihli bu köşe yazısı yayımlandığı gün "Barış Atay'ı hedef gösterdiği" gerekçesiyle eleştirildi. Barış Atay da aynı gün "Sen de yargılanacaksın Ahmet Hakan" yanıtını verdi.

Ahmet Hakan'ın 'Haddini bildirin' dediği Barış Atay'dan yanıt

ATAY GÖZALTINA ALINDI VE BIRAKILDI

Bu köşe yazısından bir gün sonra Barış Atay, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Atay, gözaltına alınması sonrası avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla “Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

Gözaltına alınan Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

Barış Atay'ın gözaltına alınması sonrası büyük tepki çeken Ahmet Hakan'ın, eleştirilere karşı bugün yazdığı yazısı "Benim çağrım polise, savcıya değil Muharrem İnce ve Meral Akşener’eydi" başlığını taşıyor.

AHMET HAKAN: BARIŞ ATAY'IN DANGALAK TWEET'İ KUTUPLAŞTIRMANIN ARACI OLDU

Ahmet Hakan yazısında "Tam da milletin kutuplaşma duygusunu bir tarafa bırakıp aklıselimle karar verme aşamasına geldiği bir seçim döneminde... Barış Atay’ın sorumsuzca attığı bu “dangalak tweet”, resmen yeni bir kutuplaştırmanın aracı haline gelmiş, getirilmişti. Barış Atay’ın “o gün geldiğinde...” dediği gün ne olacak? Ya Muharrem İnce başa geçecek ya da Meral Akşener başa geçecek. O halde bu bıktırıcı ve dangalak kutuplaştırma oyununu bozma görevi de onların olmalıydı. İşte bu nedenle... İkisine seslenen bir yazı kaleme aldım." savunmasında bulundu.

GÖZALTIYLA BANA 'BU OYUNU BOZAMAZSIN' MESAJI VERİYORLAR

Ahmet Hakan şöyle devam ediyor: "Benim çağrım Muharrem İnce’yeydi, Meral Akşener’eydi. Ama cevap polisten geldi. “Şak” diye gözaltına aldılar adamı. Sanırım bana şöyle bir mesaj veriyorlar bu gözaltıyla: - Yok öyle yağma Ahmet Hakan! Kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı biz de en az Barış Atay kadar severiz. - Bu oyunu bozamazsın Ahmet Hakan! Bak işte bir gözaltıyla hem kutuplaştırmayı daha da derinleştirdik, hem de seni “tetikçi” durumuna düşürdük! - Bırak bu normalleştirme çabalarını falan Ahmet Hakan... Sırtını bir yere daya... Ya bizden ol ya da onlardan... Yok öyle arada kalmak falan!" (MEDYA SERVİSİ)

Tekmelediği madenci, Yusuf Yerkel'i yalanladı

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 07:33

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