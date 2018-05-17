Aydın'da yangın: Zeytinlik alan zarar gördü, 2 hayvan öldü

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangında 5 dönüm zeytinlik zarar gördü ve 2 küçükbaş hayvan yanarak yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük zeytinlik alan zarar görürken, 2 küçükbaş hayvan da yanarak yaşamını yitirdi.

Yangın, bugün gündüz saatlerinde Evlidağ Mevkii'nde bulunan çöp toplama alanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük zeytinlik alan zarar görürken, bölgede otlamakta olan 2 küçükbaş hayvan da yanarak yaşamını yitirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. (Aydın/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 01:51

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