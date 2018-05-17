İnce’den Akar’a: Sök apoletlerini, çık karşımıza

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den Hulisi Akar’a: Sök apoletlerini, giy kravatını, gel o zaman aday ol çık karşımıza.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Ne işi var Genelkurmay Başkanının aday olur veya olmaz Sayın Abdullah Gül'ün evinin bahçesine helikopter ile iniyor. Kimsin sen? Ne zannediyorsun kendini? Sök apoletlerini, giy kravatını, gel o zaman aday ol çık karşımıza” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de yayınlanan "Liderler FOX'ta" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de hukukun güvenilirliğinin sorgulanır hale geldiği savunan İnce, şöyle konuştu: “Böyle bir durumda ekonomi alarm veriyor, döviz durdurulamıyor. Böyle bir durumda ben cumhurbaşkanı olacağım. Ben çok büyük bir zorlukla karşı karşıya olacağını biliyorum. Bunun farkındayım, bilincindeyim ama bu ürkütmüyor beni. Kuralları doğru koyarsak, bu işin içinden çıkabiliriz. Örneğin, şu anda bütçe yapma yetkisini veriyor mu cumhurbaşkanına? Evet. Yani 81 milyonun bütçesini tek başına karar verme hakkı var mı? Var. Bu millet bu hakkı referandumda bir kişiye verdi, ne yazık ki verdi. Ben bu yetkiyi kullanmayacağım. Ben bu yetkiyi Meclis'e devredeceğim. 600 kişi karar versin buna." ifadelerini kullandı.

İnce, "HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında sergilediği tavrın" hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Ben 16 yıl milletvekilliği, 4 yıl il başkanlığı yaptım. Siyaseti hep bir ilke üzerine yaptım. Yani dokunulmazlıklar konusunda, 'ben hayır dersem HDP ve Kürtlerle aynı noktaya düşerim.' şeklinde bakmam konuya. Ya da 'Kürtlere göz kırpayım. Yarın bunlar bana lazım olur.' Böyle bir siyaset anlayışım yok benim. Eğer bir doğru varsa, CHP doğru yaparsa desteklerim, yanlış yaparsa 'bu yanlış' derim. Siyaseti hep böyle yaptım ben. Partide pek çok konuda baş kaldırmışımdır. Dokunulmazlıklar konusu gündeme geldiğinde 'ya ben şimdi Kürtlerin gönlünü alayım. Yarın cumhurbaşkanı adayı olurum, onlar da bana oy verirler' diye bir hesabım yoktu. Böyle bir düşüncem yoktu. Çünkü, o zaman daha belli değildi bunların hiçbiri. İlkeyi doğru koyarsanız sonuçta kazanırsınız ve çözersiniz"

Muharrem İnce, bir soru üzerine Kürt bir başkan yardımcısının olabileceğini dile getirerek, "Öyle büyük yetkiler verilmiş ki Anayasa'da, yardımcı sayısında sınır yok. Neden muhafazakar bir kişi benim yanımda başkan yardımcısı olmasın? Ben zaten muhafazakar bir ailenin, solcu bir çocuğuyum" dedi.

Ana dilde eğitimi siyasetçilerin ve gazetecilerin tartışmasını doğru bulmadığını vurgulayan İnce, bu konunun pedagogların, eğitimcilerin ve uzmanların işi olduğunu ifade etti.

‘SEÇİLİRSEM OHAL'İ KALDIRACAĞIM’

Muharrem İnce, seçilmesi halinde OHAL'i hemen kaldıracağını, çünkü bunun Türkiye'de hiç kimsenin işine yaramadığını söyledi.

Seçilirse şeffaf, hesap verebilir bir cumhurbaşkanı olacağını, 24 Haziran akşamı hiçbir şey yapmasa doların kendiliğinden düşeceğini, çünkü güven geleceğini savunan İnce, şöyle devam etti: "Siyasallaşmış bir din, siyasallaşmış bir eğitim, siyasallaşmış bir ordu ve siyasallaşmış bir ekonomi yönetimi. Ordu da öyle. Ne işi var Genelkurmay Başkanının aday olur veya olmaz Sayın Abdullah Gül'ün evinin bahçesine helikopter ile iniyor. Kimsin sen? Ne zannediyorsun kendini? Sök apoletlerini, giy kravatını, gel o zaman aday ol çık karşımıza. Düşünebiliyor musun Türkiye'nin durumunu? Her şey siyasallaşmış."

Türkiye'de bu yapının değişmesi gerektiğini, ikinci tura Meral Akşener veya Temel Karamollaoğlu'nun kalması halinde yardımcı olacağını belirten İnce, "Bu yapı Türkiye'yi bataklığa sürüklüyor. Aynı desteği onlardan da beklerim tabii." ifadesini kullandı.

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ABD'den Fetullah Gülen'in iadesini isteyeceğini, iade edilmemesi halinde İncirlik üssünü kapatacağını belirtti. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 01:27

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