Birleşmiş Milletler’den İsveç’e ırkçılık ve ayrımcılık eleştirisi

Birleşmiş Milletler, İsveç Hükümeti’ni Müslüman ve Afrikalılara ayrımcılık yapmakla eleştirdi.

Murat KUSEYRİ

İsveç

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi, İsveç Hükümeti’ni Müslüman ve Afrikalılara ayrımcılık yapmak, ırkçı ve yabancı grupların çalışmalarına izin vermekle eleştirdi.

Raporda, İsveç’in yerli halkı Samilere karşı yönelik nefret söylemleriyle yeterince mücadele edilmemesi ve yırtıcı hayvanların neden olduğu zararların telafi edilmemesi de eleştiriliyor.

“İsveç’in ırkçı nefreti yaygınlaştıran ve özendiren örgütlerin çalışmalarına izin vermesinden derin kaygı duyuyoruz” denilen raporda nefret suçlarının çoğunluğunun Müslüman ve Afrikalılara yöneldiğine dikkat çekliliyor.

Camilere ve sığınmacı kamplarına yönelik saldırı ve kundaklamaların derin kaygılara yol açtığı belirtiliyor.

MÜSLÜMAN VE AFRİKALI KADINLAR DAHA FAZLA NEFRET SUÇUNA MARUZ KALIYOR

Afrikalı ve Müslüman kadınların aynı anda değişik biçimlerde ayrımcılığa ve nefret suçuna maruz kaldığı belirtilen raporda, İsveç Hükümeti’nin konut ve iş piyasası politikası “Müslüman azınlık grupların yabancıların yaşadıkları yerlerin dışında konut ve iş bulamamaları da kaygı verici. Bu pratikte ayrımcılık ve dışlamaya yol açıyor” denilerek eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi, Samilere yönelik nefret suçlarına karşı daha fazla mücadele edilmesi ve Samilerin yırtıcı hayvanların yol açtığı zararlarının tamamen karşılanması gerektiği belirtiyor.

Mevcut yasaların Samilerin yaşadıkları topraklar üzerindeki kaynakları kullanmalarını garanti altına almadığına, onayları alınmadan topraklarında maden ocakları açıldığına dikkat çekiliyor. Samilerin onaylarının alınması için yasal düzenlemelere gidilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

IRKÇI ÖRGÜTLERİN EYLEMLERİNDEN KAYGI DUYUYORUZ

Raporda medyanın Müslümanlara yönelik tutumlarına da eleştiriler yöneltiliyor. Gazetecilerin Müslümanları homejen bir grup ve basmakalıp olarak göstermeleri eleştiriliyor.

Nefret suçları ve ırkçı şiddetin özellikle seçim kampanyaları sırasında medya ve internette yaygınlaştığına dikkat çekilen raporda “Biz ırkçı ve aşırı örgütler ve gerçekleştidikleri açık gösteri ve mitinglerden kaygı duyuyoruz” deniliyor.

Komite, İsveç’in nefret suçları hakkında başlattığı soruşturmaları ve mahkumiyet kararlarını kendisine iletmesini istiyor.

Ana muhalefet partisi Moderat Parti, Komite’nin İsveç’teki ırkçılığı abarttığı düşüncesinde. Partinin Dış Politika Sözcüsü Jonas Jacobsson Gjörtler, Komiteyi sorumluluğu İsveç halkının bir kısmının üstüne yıkmakla eleştirdi.

Kültür ve Demokrasi Bakanı Alice Bah Kuhnke’nin Müsteşarı Per Olsson Fridh ise, Komitenin kaygılarını paylaştıklarını söyledi. Irkçılık ve ırkçı örgütlerin giderek yaygınlaştığını gözlemlediklerini söyleyen Fridh, hükümetin olanlara sessiz kalmadığı ve tepki gösterdiğini öne sürdü.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 00:40

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