UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atletico Madrid oldu.

Avrupa Ligi final karşılaşmasında Fransa'nın Marsilya takımını 3-0 mağlup eden İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Park Olympique Lyonnais'de oynanan dev final mücadelesinde perdeyi açan isim Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Antoine Griezmann oldu. Fransız futbolcu, 21'inci dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı da İspanyol ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Atletico Madrid, yine Griezmann'ın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkarttı: 0-2. 89'uncu dakikada ise skoru belirleyen isim Gabi oldu. Tecrübeli oyuncu karşılaşmanın son dakikalarında kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi ve maçın skorunu tayin etti. Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, Avrupa'nın iki numaralı kupasını 3'üncü kez müzesine götürmüş oldu.

Öte yandan şampiyon Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık cezadan dolayı karşılaşmayı tribünden takip etti. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 00:04

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