Dışişleri Bakanlığı: Hakan Atilla suçsuz olduğu halde ceza aldı

Dışişleri Bakanlığı: Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum edilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın 32 ay hapis cezası almasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Hakan Attila hakkındaki karara ilişkin, "New York Güney Mahkemesi bugün adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir."

ABD'deki İran yaptırımları davasında yargılanan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın açıkladığı karara göre 32 ay (2 yıl 8 ay) hapis cezası almıştı.

Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Hakan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirilmişti. (AA)

New York'ta mahkeme Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdi

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 23:34

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