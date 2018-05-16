Sokak müziğini engellemek isteyen zabıtaya tepki

İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde saz çalan genci zabıta ekipleri şikayet olduğu gerekçesi ile engellemek isteyince yoldan geçen vatandaşlar zabıtaya tepki gösterdi. Tepkiler üzerine vatandaşları provokatörlükle suçlayan zabıta, müziğin belediyenin kurduğu “Müzik Durağı” isimli alan dışında sokak müziği yapılamayacağını iddia etti.

Vatandaşları sürekli “polis çağırmak”, “merkeze götürmek” ile tehdit eden zabıta ekiplerinin çağırdığı polisler toplanan vatandaşı dağıttı. Genci tutanak imzalatmak ve ceza yazmak için tutmak isteyen zabıta ekipleri vatandaşların tepkisi çabası sonucu alandan ayrıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 22:34

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