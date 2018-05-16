Dayanışmanın sembolü Yeryüzü Sofraları kuruldu

Her yıl ramazan ayında kurulan Yeryüzü Sofraları bu yıl da birçok merkezde kuruldu. Dayanışma örneği olan sofralara çok sayıda kişi oturdu.

Ramazan’ın başlamasıyla gelenek haline gelen ve dayanışmanın iyi bir örneği olan Yeryüzü Sofraları bu yıl da birçok merkezde kuruldu.

Urfa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde Ramazan ayının ilk gününde yeryüzü sofrası kuruldu. Kadınların öncülük ettiği Yeryüzü Sofrası’nda kısa bir konuşma yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Ramazan’ın ilk gününde Urfa’da seçim çalışmasının bir başlangıcı olarak yeryüzü sofrasında bir araya geldiklerini söyleyerek, “Halil-u Rahman’ın manevi gölgesinde barışa ve özgürlüğe hep beraber yürüyelim. Bu Ramazan hayırlara vesile olsun” dedi.

YERYÜZÜ SOFRALARI’NDAN DAYANIŞMA İFTARI

İstanbul’da Yeryüzü Sofraları’nın adresi yine Galatasaray Meydanı oldu. 2012 yılından bu yana Antikapitalist Müslümanlar öncülüğünde kurulan sofralara, HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) yöneticileri, ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, yazar İslam Özkan ve birçok yurttaş katıldı.

RENKLİ BİR DAYANIŞMA

İftar saatinden önce bir araya gelen grup, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içecekleri yere sererek iftar saatinin gelmesini bekledi. Her kesimden insanın buluştuğu iftar sofrasında oruçlarını açanlar, birbirlerine ikramda bulundu. Caddeden geçen insanlar da sofraya davet edilirken, renkli bir dayanışma örneği sergilendi.

Açılan iftarın ardından, artan yemekler çevredeki hayvanlara verildi. Grup çöpleri topladıktan sonra dağıldı. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 22:05

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