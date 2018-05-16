Gazeteci Mücahit Avras hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Artı TV çalışanı Gazeteci Mücahit Avras için, hakkında açılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Artı TV çalışanı gazeteci Mücahit Avras hakkında, yaptığı haberler ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği Afrin paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında ifade vermesi istenen Avras'ın, İstanbul Pendik'te bulunan ailesinin evi dün polisler tarafından basıldı.

Artı Gerçek’in aktardığına göre; ailesinin yaşadığı evde bulunamayan Avras'ın hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve aramanın da bu nedenle yapıldığı öğrenildi.

Arama kararında haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Avras hakkında arama kararı çıkarıldığı bilgisine yer verilirken, hangi paylaşım ve haberlerden dolayı soruşturma açıldığı belirtilmiyor. Aileye de bu konuda bilgi verilmedi.

Evrensel’e konuşan Mücahit Avras, “Türkiye’de faaliyet yürütmeye çalışan yüzlerce gazeteciyle aynı kaderi paylaşmak zorlayıcı. Sürdürülmeye çalışılan politikaların ne ülkeye ne de bölgeye bir yarar sağlayamayacağı açık bir şekilde ortadadır. Savaşların yaşanmamasını istemek suç değildir ki. Yaptığımız haberler ve paylaşımlar da tamamen bu yönlüdür. Aklı selimin hüküm süreceği zamanlarda haklı olduğumuz elbet anlaşılacaktır. Herkes için karanlık günlerin geride kalması dileğiyle” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 21:50

www.evrensel.net