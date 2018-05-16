Guatemala, İsveç ve Venezuela büyükelçilerini sınır dışı edecek

Guatemala Hükümeti, İsveç ve Venezuela’dan büyükelçilerini geri çekmeleri için 30 gün süre tanıdı. Aksi takdirde büyükelçiler sınır dışı edilecek.

Guatemala Hükümeti, İsveç ve Venezuela’dan ülkenin iş içlerine karışmakla suçladığı büyükelçilerini geri çekmeleri için 30 gün süre tanıdı. Aksi takdirde her iki büyükelçi de sınır dışı edilecek.

Büyükelçi Anders Kompass, bu yılın Ocak ayında İsveç Hükümeti’nin Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu’na (CICIG) ekonomik yardım verme dolayısıyla düzenlenen törende Guatemala’ya “Çürümüş bir toplum” demekle suçlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Guatemala Dışişleri Bakanı gerçekleştiği basın toplantısında “Hepiniz iyi biliyorsunuz Büyükelçi Kompass Guatemal toplumu kokuşmuş dedi. Bu gerçek değil, bunu kabul edemeyiz ve tolerans gösteremeyiz” diyerek İsveç Hükümeti’nden 30 gün içinde Kompass yerine yeni bir büyükelçi atamasını istedi.

Reuters haber ajansı, törende Kompass’ın toplumun kokuşmuş olduğunu söylemekle birlikte daha sonra tüm bir kültürü suçlamanın doğru olmadığını ve sorunun kurumların kötü işleyişinden kaynaklandığını belirterek sözlerine açıklık kazandırdığını yazdı.

KARAR İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYECEK

Guatalama’nın kararı İsveç’te tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanı Margot Wallström, yaptığı yazılı açıklamada olayı ‘çok talihsiz’ olarak niteledi ve konu hakkında Guatemala Hükümeti’nden ayrıca açıklamalar yapması izleyeceğini belirtti.

Bu arada Guatemala’nın İsveç Büyükelçisi Francisco Gross Hernandez-Kramer Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Katarina Byrenius, hükümetin Guatemala’nın kararını ‘çok talihsiz’ olarak değerlendirdiğini ve alınan kararın iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini söyledi.

Bu, Kompass’ın Guatemela’da karşılaştığı ilk tepki değil. 1990’lı yıllarda Birleşmiş Milletler’in gözlemcisi olarak Guatemala’da görev yaptığı dönemde insan hakları ihllaleri ve yerli halklara yapılan saldırıları gündeme getirdiği için sorunlar yaşamıştı.

GUATEMALA KOMPASS’IN BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANMASINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında İsveç Hükümeti’nin Kompass’ı büyükelçi olarak atamasına Guatemala Hükümeti karşı çıkmış ve Kompass’ı ülkesinde görmek istemediğini açıklamıştı. Ancak İsveç Hükümetnin bastırması sonucu geri adım atmıştı.

Siyasetçiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Guatemala’nın Kompass’a karşı tutumunun arkasında İsveç’in CICG’e verdiği maddi desteğe duyulan memnuniyetsizliğin olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Guatemal, yolsuzluk yapılan ülkeler sıralamasında 180 ülke arasında 180. sırada yer alıyor. Guatemala’da son yıllarda devlet başkanlıklarının da yer aldığı yolsuzluk skandallarıyla çalkalanmıştı. 2015 yılının Eylül ayında yolsuzluktan suçlanarak tutuklanan eski Devlet Başkanı Otto Perez Molino’nun yerine seçilen FCN (Ulusal Yakınsama Cephesi) lideri Jimmy Moralez de yolsuzlukla suçlanıyor.

Moralez’in kardeşi ve oğlu, uyuşturucu yapma suçlamasıyla geçtiğimiz yılın başlarında tutuklanmıştı.

HÜKÜMET YOLSUZLUKLARA KARŞI VERİLEN MÜCADELEYİ ENGELLEMEK İSTİYOR

Hafta sonu, Guatemala’daki La Hora gazetesinde ortak açıklamaları yayımlanan 4 eski bakan Kompass’a yönelik tutumun gerçekte CICIG’e olduğu değerlendirmesini yaptı. Eduardo Stein, Edgar Gutierrez, Fernando Carrera Castro ve Francisco Villa de Leon, “Kompass’ın geri çekilmesi hükümeti kızdıran yolsuzluk soruşturmalarına CICIG’e verilen uluslararası desteği azaltmaya yönelik” dedi.

Uluslararası sivil toplum örgütleri de, yaptıkları açıklamalarda Guatemala Hükümetinin tutumunun yolsuzluklara karşı verilen mücadeleyi engelleme amacı taşıdığını belirtti ve Kompass’a destek verdi.

Anders Kompass, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisinde şef olarak görev yaptığı sırada barış gücü askerlerinin çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu açığa çıkardığı için görevden alınmıştı.

Ekim 2016’da Kompass’la konu ile ilgili yapılan söyleşi Evrensel’de yayımlanmıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 21:19

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