Maltepe Belediyesinde işçileri bölme çabasına tepki gösterildi

Maltepe Belediyesi’nde işçilerin Genel-İş’ten istifa ederek başka bir sendikaya üye olmaya zorlanmaları protesto edildi.

İstanbul Maltepe Belediyesi’nde çalışan taşeron işçiler Genel-İş Sendikasında örgütlenme çalışmalarını tamamlarken kimi belediye yöneticilerinin işçileri Genel-İş’ten istifa ederek başka bir sendikaya üye olmaya zorladığı belirtildi. Genel-İş Sendikasının çağrısıyla yapılan eylemde, işçilere birliklerini ve örgütlülüklerini koruma çağrısı yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü içinde Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şubenin çağrısıyla işçilerin ve sendikacıların katılımıyla yapılan açıklamada, belediyede çalışan 1700 civarındaki taşeron işçinin 1400’ünün Genel-İş’te örgütlendiği ve yetki alındığı bilgisi verildi. Genel-İş’in yetkiyi almasının ardından belediye üst kademesinde yer alan bazı müdürlerin, kimi işçileri de kullanarak başka bir sendikayı gündeme getirdiği, “Biz üye olduk siz de Genel-İş’ten ayrılıp üye olun” dediği aktarılan açıklamada, bu girişimin işçilerin birliğini bozmaktan başka bir amaç taşımadığı ifade edildi. Maltepe Belediyesi işçilerinin örnek bir örgütlenmeyle diğer belediyelerde çalışan işçilere örnek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu saldırının işçilerin birlik ve beraberliği ile bertaraf edilebileceği kaydedildi. Belediye yöneticilerine ve yöneticilerle birlikte davrananlara yaptıkları yanlıştan dönme çağrısı yapılan açıklamada, “İşçileri bölmek isteyen bu girişimlere karşı birliğimize, beraberliğimize ve örgütlülüğümüze sahip çıkacağız” dendi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 18:55

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