Lübnan'da Onur Haftası etkinlikleri iptal edildi

Geçen yıl Onur Haftası düzenlenen tek Arap ülkesi olan Lübnan'da bu yılki etkinlikler polis zoruyla iptal edildi.

Lübnan'da LGBTİ bireylerin haklarına dikkat çekmek amacıyla yapılan Onur Haftası etkinlikleri, etkinlik organizatörünün gözaltına alınması sonrası iptal edildi. BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, etkinlikleri düzenleyen Hadi Damien'ın, Pazartesi akşamı bir etkinliğe gelen polisler tarafından karakola götürülerek gözaltına alındığı ifade edildi. Damien, serbest bırakılmak için Onur Haftası'nın geri kalan etkinliklerini iptal etmeye zorlandığını açıkladı.

ONUR HAFTASI ETKİNLİKLERİ DÜZENLEYEN TEK ARAP ÜLKESİ OLMUŞTU

Lübnan geçen yıl Onur Haftası düzenlenen tek Arap ülkesi olmuştu. Beyrut'taki 2. Onur Haftası etkinlikleri Cumartesi günü başlamıştı.

İlk etkinlik, eşcinsel olduğunu açıklayan çocuklarına destek olan aileler için düzenlenen kahvaltı oldu. 9 gün boyunca konuşmalar ve çeşitli kültürel aktiviteler yapılması planlanıyordu. (DIŞ HABERLER)

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