Samsun Valiliği, ADD’nin ’19 Mayıs fener alayı’ etkinliğini yasakladı

Samsun Valiliği, ‘uygun görülmemiştir’ diyerek gelenekselleşen 19 Mayıs fener alayı yürüyüşüne izin vermedi.

Samsun Valiliği, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından yapılması planlanan fener alayına izin vermedi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre; Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlattığı şehir olan Samsun’da valilik 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun şubesi tarafından yapılması planlanan etkinliğe izin vermedi.

ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, konu ile ilgili özetle şu açıklamayı yaptı:

“Samsun’da gelenekselleşen Fener Alayımız için Valiliğimize yazımızı mayıs başında yazdık. Talebimiz, Ramazan ayı olması nedeni ile iftardan sonra saat 22.00’de Kurtuluş İskelesi’nden başlayan bir fener alayı idi. Fakat Valiliğimiz bize, saat 18.00’de DSİ önünden başlayan, İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan bir güzergâhı fener alayı olarak belirlediklerinin cevabı verdiler. Fakat belirtilen bu saat ve güzergâhın, o günün Ramazan ayı olması, insanlarımızın oruçlu olması ve güzergâh boyunca iftara hazırlık nedeni insanlarımızı rahatsız edeceğimize dair kaygılarımızı Samsun Valiliğimize, 9 Mayıs 2018 tarihinde yazdığımız yazımızla dile getirdik. Fener Alayının saat 21.00’de Kurtuluş İskelesi’nden başlaması gerektiğini de yazdık. Bugün cevap geldi. Maalesef izin çıkmadı” dedi. (HABER MERKEZİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 18:27

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