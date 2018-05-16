Yarkadaş: Tutuklular ilaç için 3 hafta, leğen için 5 hafta bekliyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 'Bir ilaç için üç hafta, çamaşır leğeni için beş hafta bekleyen tutuklular var' dedi.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri bitmek bilmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevlerinden kendisine gönderilen mektuplardaki sorunları rapor haline getirerek Adalet Bakanlığına ilettiğini söyledi. Yarkadaş, “Cezaevlerinde yapılan kötü muamele ve işkenceler, katlanılacak gibi değil” diyerek tepkisini gösterdi.

‘İLAÇ ALMAK EZİYETE DÖNÜŞTÜ’

Özellikle siyasi davalardan dolayı cezaevine konulan tutukluların ağır hak ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Yarkadaş, “İstanbul Silivri Cezaevinden mektup yazan bir tutuklu, bir ilacı temin edebilmek için üç hafta mücadele ettiğini belirtiyor. Bunun adı ölüme davetiye çıkarmaktır. Bakanlık ne yapmaya çalışıyor?” diye konuştu. Bir diğer tutuklunun ise çamaşır leğeni ihtiyacı için tam beş hafta beklediğini belirten Yarkadaş, “En temel insani ihtiyaç olan temizlenme ve temiz elbise giyme hakkı bile keyfi bir biçimde engelleniyor” dedi.

TBMM’deki makamına Silivri, Mersin, Van, Diyarbakır, Bolu ve daha birçok cezaevinden mektup geldiğini belirten Yarkadaş, “Birçok cezaevinde doktora gitmek adeta bir eziyete dönüşmüş durumda. Doktora götürülenlere ise çift kelepçe takılıyor. Bunun adı çifte eziyettir” dedi. Tutukluların revire götürüldüklerinde saatlerce bekletildiklerini de belirten Yarkadaş, “Bakanlık bu uygulamalara sesiz kalarak yapılanları onayladığını gösteriyor. İşkence sistematik bir hale dönüştü” ifadelerini kullandı.

BAKANIN MEKTUBUNA BİLE ENGEL

İskenderun Cezaevinde bulunan tutukluların Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yazdığı mektubun bile açılıp okunduğunu belirten Yarkadaş, “Bu mektup cezaevi yönetimi tarafından tam 15 gün sonra postaya verilmiş. Cezaevi yönetimi, mektup yazan tutukluları ‘Bizi şikayet eden mektup yollarsanız, başınıza her şey gelir’ diyerek tehdit ediyor. Cezaevleri tam bir keyfiliğe teslim olmuş durumda” dedi. Cezaevlerinde sohbet, müzik aleti çalma, kitap okuma gibi birçok hakkın gasbedildiğini de belirten Yarkadaş, “Bunlar yetmezmiş gibi, üç kişilik odalarda sekiz kişi kalıyor. Yerlerde yatan tutukluların mektupları peş peşe geliyor. Üstüne üstlük aynı tutuklular koridorda bile askeri nizamla yürümeye zorlanıyor.

Bunlar 12 Eylül artığı uygulamalardır” diye konuştu. Oluşturduğu verileri Adalet Bakanlığı ile paylaştığını ve bakanlıktan yanıt beklediğini de belirten Yarkadaş, “Soru ve araştırma önergelerimizde yer alan konular görmezden gelindikçe, sorunlar artıyor. Bakanlık sorunların üstünü örterek bir yere varamaz” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 17:33

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