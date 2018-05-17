ODTÃœ'lÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler: KÄ±nama yetmez, Ä°srail'le ticari iliÅŸkiler kesilsin

Evrensel'e konuÅŸan ODTÃœâ€™lÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler, hÃ¼kÃ¼metin Ä°srailâ€™i kÄ±namak yerine, ticari anlaÅŸmalarÄ± bitirmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylediler.

ODTÜ’lü öÄŸrenciler, Ä°srail askerlerinin gerçekleÅŸtirdiÄŸi katliama dair tepkilerini Evrensel'le paylaÅŸtÄ±. Ülkelerin Filistin’e karÅŸÄ± siyasi politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren öÄŸrenciler, Türkiye hükümetinin de Ä°srail’i kÄ±namak yerine, ticari anlaÅŸmalarÄ± bitirmesi gerektiÄŸini söyledi.

ABD BüyükelçiliÄŸi resmen Tel Aviv’den Kudüs’e Ivanka Trump’Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törenle taÅŸÄ±ndÄ±. Bunun üzerine Filistinliler yaÅŸanan olayÄ± protesto etmek için sokaklara çÄ±ktÄ±. Akabinde Ä°srail kuvvetleri Filistinlilere ateÅŸ açarak 60’Ä±n üzerinde Filistinlinin ölümüne ve binlercesinin yaralanmasÄ±na yol açtÄ±. Biz de ODTÜ öÄŸrencilerine bu meseleye dair görüÅŸlerini sorduk. Pragmatist çÄ±karlar uÄŸruna devletlerin açÄ±k ve gizliden Ä°srail’e destek verdiÄŸini söyleyen öÄŸrenciler, Türkiye’nin saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±namasÄ±nÄ±n gerçekçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ä°srail ile ticari anlaÅŸmalarÄ±n da kesilmesini istedi.

‘ABD AÇIK, DÄ°ÄžER ÜLKELER GÄ°ZLÄ° DESTEK VERÄ°YOR’

HazÄ±rlÄ±k ÖÄŸrencisi Zehra, Kudüs’ün baÅŸkent ilan edilmesinin Ä°srail’in Filistin’i iÅŸgal etmesinin yeni bir aÅŸamasÄ± olduÄŸunu belirtirken “ABD, BüyükelçiliÄŸini buraya taÅŸÄ±makla kendi çÄ±karlarÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Bu olayÄ± protesto eden Filistinlilerin öldürülmesini ABD önemsemiyor ve yaÅŸananlar bunun bir kanÄ±tÄ±” dedi. Zehra, katliamÄ±n Türkiye iç siyasetinde “Müslümanlar öldürülüyor” diye sunulduÄŸunu ve bunun bir manipülasyon olarak kullanÄ±labileceÄŸine de dikkat çekti.

Öldürülenlerin önce insan olduÄŸunu söyleyen Zehra ayrÄ±ca ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: “ABD’nin açÄ±ktan, diÄŸer ülkelerin gizliden gizliye Ä°srail’e destek vermesi. bir baÅŸka çeliÅŸki. Ama bunun belli olmamasÄ± için kÄ±nama açÄ±klamalarÄ± yapÄ±yorlar. Bu ülkelerin baÅŸÄ±nda da Suudi Arabistan geliyor” diye konuÅŸtu.

Ä°srail’in ABD’nin desteÄŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n haksÄ±z olduÄŸunu belirten Zehra, “21. yüzyÄ±lda bile Filistinlilerin topraklarÄ±nÄ± iÅŸgal edilerek insanlarÄ± öldürüyorlar”dedi.

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‘Ä°SRAÄ°LÄ°’Ä° KINAMAK YETMEZ’

Ä°smini vermek istemeyen baÅŸka bir hazÄ±rlÄ±k öÄŸrencisi ise, ErdoÄŸan ve AKP hükümetinin olaylarÄ± kÄ±namakla yetindiÄŸini hâlâ ticari iliÅŸkilerin devam ettiÄŸini ifade ederek, “Filistin’e tüm halklar destek olmalÄ±, yaÅŸananlar korkunç noktada” diye konuÅŸtu.

Biyoloji Bölümü 1. SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Ahmetcan Tülü ise, meseleye sadece Ä°srail-Filistin çatÄ±ÅŸmasÄ± olarak bakÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini söyleyerek, “ABD ve Ä°srail gibi emperyalist devletler, güçsüz ülkeleri sömürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Türkiye Ä°srail ve Amerika ile olan ticari anlaÅŸmalarÄ±nÄ± veya diÄŸer mümkün olan anlaÅŸmalarÄ±nÄ± askÄ±ya alabiliyor mu? Türkiye, Amerika ve Ä°srail büyükelçiliklerini kapatabiliyor mu?”diye sordu. Tülü, bunlar gerçekleÅŸmediÄŸi sürece Türkiye’nin yaptÄ±ÄŸÄ± hiçbir kÄ±nama açÄ±klamasÄ±nÄ±n inandÄ±rÄ±cÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Filistin’deki durumu ABD’nin OrtadoÄŸu planlarÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak deÄŸerlendiren Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Birinci SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Deniz de, geliÅŸmelerin devletler arasÄ± gerginliÄŸe sebep olabileceÄŸini söyleyerek, bu durumun OrtadoÄŸu ve Türkiye’de büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lara yol açabileceÄŸini ifade etti.

‘ABD’NÄ°N HEDEFÄ° ORTADOÄžU POLÄ°TÄ°KALARINI MEÅžRU GÖSTERMEK’

Yüksek lisans okuyan ve ismini vermek istemeyen bir öÄŸrenci de, OrtadoÄŸu’da kartlarÄ±n devamlÄ± daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n kanayan bir yara olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Amerika’nÄ±n hedefi, ürettiÄŸi söylemlerle OrtadoÄŸu politikalarÄ±nÄ± meÅŸru göstermek. Bölge politikalarÄ±nÄ±n geleceÄŸi konusunda ise güç dengeleri kritik.Trump’Ä±n izlediÄŸi politikalarÄ±n kestirilmesi de ayrÄ±ca çok güç. IrkçÄ±, faÅŸist ve cinsiyetçi söylemleri ile tanÄ±nan Trump’a nazaran daha Ä±lÄ±mlÄ± politikalar üreten buna karÅŸÄ±n OrtadoÄŸu’da savaÅŸÄ± derinleÅŸtiren Obama’nÄ±n politik hamleleri daha kavranabilir bir durumdaydÄ±”dedi.

‘TÜRKÄ°YE SAVAÅžA GÄ°RER DÄ°YE KAYGILIYIM’

ABD'nin politikalarÄ±nÄ±n yayÄ±lma ve hakimiyet amacÄ± ile daha zayÄ±f milletlere saldÄ±rÄ± ve onlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± önemsemeden katledebilme noktasÄ±nda olduÄŸunu söyleyen ODTÜ Ä°ktisat Bölümünden bir öÄŸrenci ise, “SavaÅŸÄ± doÄŸru bulmuyorum ve Türkiye’nin de ilerleyen süreçlerde bölge politikalarÄ±nÄ±n içine sürüklendiÄŸini ve savaÅŸÄ±n içine girebileceÄŸini düÅŸünüyorum. Amerika’nÄ±n oyunu söylemi ÅŸaka olmasÄ±nÄ±n ötesinde gerçekliÄŸi barÄ±ndÄ±rÄ±yor. ABD politikalarÄ±nÄ±n Türkiye’de de bir savaÅŸ çÄ±karmaya sebebiyet verebileceÄŸi kaygÄ±sÄ±nÄ± taÅŸÄ±yorum” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 MayÄ±s 2018 17:26

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