Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Kayserispor, Marius Sumudica'nın teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Üç yılık anlaşmaya varıldığı belirtilen Sağlam ile saat 18.30'da kulüp tesislerinde sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Kayserispor, ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergilemiş ve ilk yarıyı 5'inci sırada noktalamıştı. Ligin ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip son 8 maçta yalnızca 1 kez kazanabilirken, 7 maçtan da sahadan mağlup ayrıldı. (DHA)

Kayserispor'da Sumudica dönemi sona erdi

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 17:50

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