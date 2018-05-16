Zeytinburnu Belediyesinden atılan taşeron işçi 29 gündür direniyor

AKP’li Zeytinburnu Belediyesindeki işinden güvenlik soruşturması gerekçesiyle çıkarılan taşeron işçi Kenan Güngördü, direnişine devam ediyor.

AKP’li Zeytinburnu Belediyesindeki işinden güvenlik soruşturması gerekçesiyle çıkarılan taşeron işçi Kenan Güngördü, belediye binası önünde sürdürdüğü direnişin 29. gününde basın açıklaması yaptı. Eyleme Kanatçı Haydar’da darp edilerek işten atıldığını belirten Günay Kılıç ve KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri de katıldı.

Belediye binası önünde “Direne direne kazanacağız”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları atan kitle “Taşerona kadro dediniz, işten attınız”, “İşimizi ekmeğimizi istiyoruz” pankartları açtı.

Zeytinburnu Belediyesinden güvenlik soruşturması gerekçesiyle işinden atılan ve işe iade talebiyle direnişe devam eden Kenan Güngördü, “İsrail ve ABD’yi lanetle kınıyoruz. Filistin’e selam gönderiyoruz. Emekçiler olarak Filistin halkının mücadelesini selamlıyoruz” dedi.

OHAL’LE İŞÇİ KIYIMI GELDİ

AKP’nin iktidara geldiği günden itibaren sermayenin önünü açtığını ifade eden Güngördü, “Emekçilerin var olan hakları elinden alındı. KHK’lerle binlerce emekçi işinden atılmıştır. Keyfilik ve hukuksuzluk yaşanmıştır. 3.dereceden akrabalara uzanan soruşturmalar fişleme operasyonuna dönmüştür” dedi. Güngördü şöyle devam etti: “Emekçilerin aşı, ekmeği, geleceği elinden alınmıştır. Anayasaya göre suçluluğu mahkeme kararıyla saptanana kadar kimse suçlu sayılamaz. Mahkeme kararı olmadan birçok kişiyi suçlu ilan etmiş olan Zeytinburnu Belediye Başkanı, emekçileri işinden etmiştir. OHAL KHK’leriyle işçi kıyımı meşrulaştırılmıştır.”

Güngördü, “OHAL iş cinayetlerini artırdı. Hak ve özgürlükler ortadan kaldırılmıştır. OHAL kaldırılmalıdır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 17:01

www.evrensel.net