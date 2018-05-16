Erdoğan, Ruhani, Merkel ve Putin ile Filistin konusunu görüştü

Erdoğan Filistin için telefon trafiği gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.

AA’nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre görüşmede, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde bölgede yaşanmakta olan gerilim ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantının önem taşıdığını belirten iki lider, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

ERDOĞAN MERKEL İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de telefonda görüştü. Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, uluslararası camianın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildi. Görüşmede, mevcut tablonun soruna çözüm bulunmasını zorlaştırdığı da vurgulandı.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’deki son gelişmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefonda görüştü. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Filistinli göstericilerin dünyanın gözü önünde saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirtti. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 17:03

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