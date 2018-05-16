Beşiktaşlı Tosic, Çin'e transfer oluyor

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Dusko Tosic'i 5 milyon avro karşılığında Çin'in Guangzhou Evergrande takımına sattığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic, Çin yolcusu. Siyah beyazlıların, 33 yaşındaki futbolcuyu 5 milyon avro karşılığı Guangzhou Evergrande'ye sattığı belirtildi.

NTV Spor'un haberine göre Tosic, sözleşme imzalamak üzere Çin'e gitti. Tosic'in 10 milyon avro karşılığında 3 yıllık kontrata imza atacağı aktarıldı.

Tosic'in ligin son haftasında Sivasspor'la oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'tan 18 Mayıs Cuma sabahı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Sırp futbolcu Beşiktaş'la 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı. 66 lig maçında forma giyen solak futbolcu 7 gol attı.

Tosic, bedelsiz olarak geldiği Beşiktaş'tan önce Gençlerbirliği, Real Betis, Kızılyıldız, Werder Bremen, Queens Park Rangers, Sochaux, OFK Belgrad formaları da giydi. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 10:29

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