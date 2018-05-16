'Beşiktaşlı Tosic, 5 milyon avroya Çin'e transfer oldu' iddiası

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Dusko Tosic'i 5 milyon avro karşılığında Çin'in Guangzhou Evergrande takımına sattığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic, Çin yolcusu. Siyah beyazlıların, 33 yaşındaki futbolcuyu 5 milyon avro karşılığı Guangzhou Evergrande'ye sattığı belirtildi.

NTV Spor'un haberine göre Tosic, sözleşme imzalamak üzere Çin'e gitti. Tosic'in 10 milyon avro karşılığında 3 yıllık kontrata imza atacağı aktarıldı.

Tosic'in ligin son haftasında Sivasspor'la oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Sırp futbolcu Beşiktaş'la 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı. 66 lig maçında forma giyen solak futbolcu 7 gol attı.

Tosic, Beşiktaş'tan önce Gençlerbirliği, Real Betis, Kızılyıldız, Werder Bremen, Queens Park Rangers, Sochaux, OFK Belgrad formaları da giydi. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:56

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