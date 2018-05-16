Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ramazan nedeniyle çalışanlara yemek vermiyor

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, çalışanlara verilen yemek hizmetini ramazan nedeniyle kaldırdı. Genel Sağlık- İş Sendikası, karara tepki gösterdi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, çalışanlara verilen yemek hizmetini ramazan nedeniyle kaldırdı. Alınan karara tepki gösteren Genel Sağlık- İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, karara tepki göstererek, din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tüm birimlere gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi: “Ramazan ayı içerisinde yemek servis hizmetlerinden yararlanmak isteyen personel sayısının yetersiz olması nedeniyle, kamu yararı düşünülerek yemekhane yönetim kurulunun 07.05.2018 tarih ve 2018/3 sayılı kararıyla ramazan ayında yemek servis hizmeti verilmemesi kararlaştırılmıştır.”

‘KARAR, SUÇ TEŞKİL EDİYOR’

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Çorum Sağlık Müdürlüğünün, ramazan ayında tüm çalışanlarına yemek servis hizmetini kaldırmasını Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirerek “Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’nın Anayasa’nın açık hükümlerini ihlal ettiği görülmektedir” dedi. Bakıcı, müdürün yazısının “Nefret ve ayırımcılık” suçlarını düzenleyen TCK 122/1-b fıkrası kapsamında da suç teşkil ettiğini vurguladı.

‘EMEKÇİLERİ AYRIŞTIRIR’

Amir konumundaki kişilerin keyfi ve hukuka aykırı işlem yapamayacaklarını belirten Bacaksız, “Kanunda memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranılması gerektiği düzenlenmiştir. Yazıda imzası bulunan müdür, yasaya da aykırı işlem yapmaktadır” dedi. Bakıcı, din ve inançlar üzerinden oynanan oyunların çok sakıncalı olduğunu düşündüklerini belirterek “Birlikte omuz omuza çalışan sağlık emekçilerini ayrıştıran, ötekileştiren bu türden davranışlar kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı yetkililerini göreve davet ediyoruz.” dedi.

Çorum Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri ise olayın çarpıtıldığını iddia ederek yemek yemek isteyen personelle tekrar görüşüp dışarıdan yemek getirileceğini belirtti. (Çorum/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:49

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