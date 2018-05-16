Erdoğan, Katar, Endonezya, Sudan liderleriyle Kudüs'ü konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kudüs gündemine ilişkin Katar, Endonezya ve Sudan liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'le telefonda görüştü.

AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bugün yapılan görüşmelerde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde tırmanışa geçen gerilimi ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"Uluslararası camianın Filistinlilere yönelik ihlallere sessiz kalmaması gerektiğine" değinen liderler, "İİT üyesi ülkelerin kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini" vurguladı.

Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla gerilimin alevlenmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Cabir es Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile aynı çerçevede birer telefon görüşmesi yapmıştı.

Erdoğan'ın Filistin'e ilişkin telefon trafiğinin devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü. (Ankara/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:39

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