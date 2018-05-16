Ali Haydar Timisi'den MESAM kayyımına: Bütün kararlarda imzaları vardı

MESAM Eski Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi, kayyım yönetiminin iddialarına yanıt verdi: 'Bütün kararlarda imzaları vardı'.

Eylem NAZLIER

İstanbul

MESAM’a atanan kayyımın dün yaptığı basın açıklamasında eski yönetim kurulunu usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hedef almasına yanıt gecikmedi. MESAM Eski Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi, Evrensel'e yaptığı açıklamada, kayyımın iddialarının çelişkilerle dolu olduğunu belirtti.

Timisi, “Açıklamada MESAM ‘Maalesef çok kötü yönetildi’ deniliyor. Ayrıca 2006-2008 yıllarında asıl üyeliğe alınan 655 üye ile ilgili bir yönetim kurulu kararı olmadığı belirtiliyor. 655 üye alınırken Recep Ergül, Orhan Gencebay ve Fuat Güner yönetim kurulundaydı. 12 senedir nerede bunlar? Bütün kararlarda imzası var. Öyle bir çeteleşme var ki, her türlü iftirayı atalım diyorlar” şeklinde konuştu.

‘ORTADA TEZATLIK VAR’

Ergül’ün, 109 kişinin kriterlere uymadığı halde asıl üye yapıldığı iddialarına Timisi, “Recep Ergül son 4 senedir üye alımı konusunda yönetim kurulundaki tek sorumlu kişiydi. Madem öyleydi, neden üye olmak isteyenleri dikkatli değerlendirmedi. İnsanların hatalı olarak alınmasına neden oldu. Sonuçta yönetim kurulu ona güvenerek karar alıyor. Bunları çaresizlikten yapıyorlar. Ortada çok ciddi bir tezatlık var” diyerek cevap verdi.

‘BİLGİLER DOĞRU DEĞİL’

Geçmişteki eksikliklerin yaklaşık 8 senedir Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kuruluna yıkılmaya çalışıldığına dikkat çeken Timisi, “MESAM’ın gelirlerini artırmadığını söylüyorlar. MESAM aynı zamanda bağımsız denetimle, yeminli mali müşavir raporlarıyla her yıl denetlenir. O denetlenen raporlar her yıl bakanlığa gönderilir. Yeminli mali müşavir raporlarına göre 1990’dan 2010 yılına kadar MESAM 10 milyon zarar etti. Arif Sağ yönetimde olduğu 8 yıl sürecinde bu borç tamamen kapatıldı. MESAM’ın kasasında 5 milyon lira fazla para bulunuyor. Bu anlamda bu insanların kamuoyuna verdiği bilgiler yanlış. Eğer kötü yönetildiyse, üyeler doğru bir şekilde kazanılmadıysa, Bakanlığa giden raporları nasıl inkar edecekler” dedi.

NE OLMUŞTU?

MESAM’a atanan kayyım Şişli’deki genel merkezlerinde dün basın açıklaması düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sabah, Başkan Yardımcısı Turhan Taşan, Sayman Üye Vedat Çetinkaya ile Üyeler Fuat Güner, Recep Ergül, Polat Yağcı ve İpek Açar imzalı basın açıklamasında, eski yönetim kurulunun usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Açıklamayı okuyan MESAM Basın Sözcüsü Recep Ergül, eski yönetim kuruluna MESAM’da mevzuatlara uymamak, haysiyet kurulu ile iş birliği yaparak muhalif üyeleri ihraç etmek, üyelerin teliflerini artıracak doğru dürüst hiçbir çalışma yapmamak, uyarılmalarına rağmen kurumun parasını son derece özensiz harcamak gibi suçlamalarda bulundu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:28

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