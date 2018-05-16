Anlamsız bir girişim olarak üniversiteleri bölmek

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, üniversitelerin bölünmesine tepkili.

Can KARAFİL

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üniversitelerin öğrenci sayısının fazla olması, yönetim sorunlarını beraberinde getirdiği gerekçesiyle öne sürülen üniversitelerin bölünmesi tasarısının üniversitelerin öğrenci bütünlüğünü, fakültelerin bünyesinde çalışanları olumsuz etkileyeceğini düşünen üniversite öğrencileri ve akademisyenler, bu tasarıya tepki olarak kampüslerde eylemlerini sürdürüyor.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, bu tasarıyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

'YENİ ÜNİVERSİTELERİN KURULMASININ HİÇBİR ANLAMI YOK'

Gazetecilik öğrencisi Tuana, üniversiteleri bölmeden önce üniversiteli işsizler sorununa çözüm bulmalarının gerektiğini belirtti. Sözlerine devam eden Tuana tasarının gereksiz olduğunu belirterek “Köklü tarihe sahip okullarda çalışan, okuyan herkesi kötü etkiler. Mevcut üniversiteler yönetilemiyorken, kontenjanlar dolmuyorken, üniversiteli işsizler artarken, yeni üniversitelerin kurulmasının hiçbir anlamı yok.” dedi.

'KARAR KİMSEYE SORULMADAN ALINDI'

Kararı doğru bulmadığını belirten Gazetecilik bölümü öğrencisi Beril “İki sene önce zaten YÖK tarafından bu karar alınmış. Bu süreç zarfında adı geçen hiçbir üniversiteye bir bilgi verilmemiş. Böyle bir karar üniversiteyi ilgilendiren herkesle, yani akademisyenler, öğrenciler ve çalışanlarla birlikte alınmalıydı” dedi. Kararın demokratik bir karar olmadığını da belirten Beril “Bahsettiğimiz üniversiteler Türkiye'nin en köklü ve başarılı üniversiteleri. Bölmek demek bu üniversitelerin tarihini, kültürünü, başarısını ve hatta entelektüel sermayesini yok etmek demek. Bu nedenle kararın demokratik bir karar olduğunu düşünmüyor ve yanlış buluyorum.” dedi.

'ÖĞRENCİLERİN SUÇU DEĞİL HÜKÜMETİN SUÇUDUR'

Hükümetin hiçbir neden göstermeden üniversiteleri bölme yoluna gittiğini söyleyen Yağmur ”Şu an ülkemizin gündeminde daha önemli olaylar varken bunu gündeme almaları garipti. Siyasi olaylar eğer üniversitelere karışıyorsa ve üniversite öğrencileri siyasete karıştıkları için üniversiteler bölünüyorsa bu üniversitenin ve içinde bulunan bireylerin suçu değil hükümetin suçudur” dedi. Nedenini sorduğumuzda ise “Çünkü, eğer böyle bir sorun varsa devlet yönetiminde büyük bir sorun var demektir. Bunun çözümü üniversiteleri bölmek değildir” diyerek görüşlerini belirtti.

'MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERE İŞ SAĞLANMALI'

Üniversitelerin bölünme çabasının gereksiz olduğunu dile getiren Celal, üniversiteleri bölmek yerine mezun olan öğrencilere iş imkanı sağlamaları gerektiğini söyledi.

Hükümetin hiçbir oylamaya sunmadan herhangi bir sebep belirtmeden bu kararı almasının garip geldiğini söyleyen Kaan “Bölünen üniversitelerin içlerinde siyasi sorunların olması, eğitime siyasetin karıştığını ve eğitimde bu kadar geri ve yetersizken daha önemli sorunlara çözüm bulmaları gerekiyor, üniversiteleri bölmek bir çözüm değildir” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:27

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