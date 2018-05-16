Mersin ve Adana'da Ferhat Tunç konseri: Bağlamam elimden hiç düşmedi

Müzisyen Ferhat Tunç, 35. Sanat Yılı Konserleri kapsamında Adana ve Mersin'deydi.

Ferhat Tunç'un Adana ve Mersin konserleri coşkuyla tamamlandı. Konserlerinde seçim sürecine de dikkat çeken Tunç, "24 Haziran'ı bu zulüm ve zorbalığın son bulması için fırsata dönüştüreceğiz" dedi. Tunç, Selahattin Demirtaş'ın özgür olması gerektiğini de belirtti.

Ferhat Tunç, 35. Sanat Yılı Konserleri kapsamında Adana ve Mersin'deydi. Konserlerde sanatçının 35 yıllık yaşamından önemli kesitler sunan, seslendirmesini Can Dündar’ın yaptığı 'Tarih Bize İyi Davranmadı' belgeseli büyük bir ilgiyle izlendi.

Fotoğraf: Ferhat Tunç

ŞARKILAR HEP BİRLİKTE SÖYLENDİ

Sanatçı Ferhat Tunç, Cumartesi günü Seyhan Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Adana konserinin ardından dün akşam Mersin Yenişehir Kültür Merkezi'ndeydi. Salonu dolduran seyirciler, uzun bir aradan sonra Tunç'u Mersin'de dinlemenin mutluluğunu yaşadılar. Özel orkestrası eşliğinde sahnede yerini alan sanatçı, ana dili Kırmançkiden 'Bıko' adlı ağıtla başladığı ve 2 saat süren konserinde, dünden bugüne hafızalarda yer edinmiş birçok şarkısını salonu dolduran kitleyle birlikte söyledi.



Konsere birçok kurum ve parti temsilcisi de katıldı. Salonun girişine çevik kuvvet polislerinin yığılması da dikkat çekti.

Konserden önce sanatçının hayatını anlatan 'Tarih Bize iyi Davranmadı' belgeselinin gösterimi yapıldı.

'BAĞLAMAM ELİMDEN HİÇ DÜŞMEDİ!'

'Dersim'in küçük ozanı' olarak anıldığı çocukluk yıllarından bahsederek seyirciyi selamlayan sanatçı, "Aslında bu 35 yılın evveliyatı var. Bağlamayı ilk elime aldığımda 12 yaşındaydım. O gün bugündür bu bağlama elimden hiç düşmedi. Bu zorlu müzik yolculuğumda hiç yalnız kalmadım. Sizlerin sevgisini ve desteğini hep yanımda hissettim. İyi ki varsınız ve iyi ki hâlâ şarkılarımızı birlikte söylüyoruz" dedikten sonra, 'Memleketim' adlı şarkısını seslendirdi.

'TAMAM, ARTIK GİDİN!'

Sanatçı Ferhat Tunç'un konserde seçim süreciyle ilgili verdiği mesajlar da salonda büyük bir coşkuyla karşılandı. Tunç, şunları ifade etti: "Bugün ülkemizde bırakın Kürt olmayı, insan olmayı da suç sayılacak hale getirdiler. Görülmemiş bir baskı ve zulüm var. Bu iktidar ülkeyi artık yönetemiyor. Bu yüzden baskın seçim kararını aldılar. Madem seçim istiyorlar biz de 24 Haziran'da 'tamam', artık gidin demek için oyumuzu kullanacağız. 24 Haziran tarihini bu zulüm ve zorbalığın son bulması için fırsata dönüştüreceğiz."

'DEMİRTAŞ ÖZGÜR OLMALI'

Tunç, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesini olumlu bulduğunu söyleyerek, şunları ekledi: "Yetmez, Selahatin Demirtaş'ın serbest bırakılması şarttır. Adil ve eşit koşullarda bir seçim kampanyası olacaksa bu ancak Sayın Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla mümkün olur. Selahattin Demirtaş'ın rehin tutulduğu bir seçim kampanyası adil olamaz." Konser Çav Bella şarkısıyla son buldu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:27

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