Göztepe-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fotoğraf: Steindy/Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Göztepe-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek

    • 16 Mayıs 2018 15:23

    Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Göztepe-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

    Süper Lig'de 34. ve son haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonu belirleyecek Göztepe-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Başakşehir-Kasımpala mücadelesini Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını Ali Palabıyık yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

    18 Mayıs Cuma:

    18.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Serkan Tokat

    18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Volkan Bayarslan

    18.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Zorbay Küçük

    18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Ali Şansalan

    18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor: Bahattin Şimşek

    19 Mayıs Cumartesi:

    19.00 Göztepe-Galatasaray: Cüneyt Çakır

    19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

    19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

    19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık. (SPOR SERVİSİ)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:27
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