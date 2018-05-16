Şimdi daha gür biçimde: Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak!

Ezgi Ergin, Cerrahpaşa Fakültesindeki duruma dair Genç Hayat'a yazdı.

Ezgi ERGİN

“Fakülteme dokunma sergisine hoş geldiniz!” pankartı ile karşılıyor Cerrahpaşa bizi. 3 haftadır her gün üniversiteden tek ses çıkıyor. “Biz bütün olarak güçlüyüz. Tarihimizden koparılmak istemiyoruz!”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de her kesimiyle haftalardır fakülte bahçesinde üniversitelerinden koparılmak istemediklerini güçlü bir ses ve öfkeyle dile getiriyor. Her gün bir etkinlik programıyla “Böldürmeyeceğiz, mücadele edeceğiz” sesini gür bir sesle duyuruyorlar.

Bugün de “Cerrahpaşa’nın anne ve çocukları buluşuyor” etkinlik programı var.

Fidan dikimi ve bölünmeye tıbbi müdahale ile devam ediyor etkinlik.

Öğrenciler küçük bir masada Cumhurbaşkanına iletilmek üzere dilekçe topluyorlar. Masanın başı boş kalmıyor bir türlü. Ellerinde reçetelerle hastalar imza atıyorlar ve öğrencilerin yanında olduklarını söylüyorlar.

'NE ÜNİVERSİTEYE NE ÜLKEYE FAYDASI YOK'

1. Sınıf Öğrencisi Hilal “3 haftadır direniş içerisindeyiz. En sonuna kadar da götüreceğiz bunu, amacımız üniversitelerin bölünmemesi. 600 yıllık bir üniversite üzerinde yeni bir model denenemez ki hiçbir şekilde bize ne yapmak istediklerini bile açıklamadılar. Bundan sonra eğer cumhurbaşkanı imzalarsa bu yasayı, yasal süreç başlatacağız ve nereye kadar götürebiliyorsak götüreceğiz.”

1. Sınıf Öğrencisi Merve “Üniversitelerin bölünmesinin ne üniversiteye ne ülkeye hiçbir getirisi olmadığını düşünüyoruz. Bunca yıllık emeğin ve birikimin yok edilmeye çalışıldığını düşünüyoruz. Bir anda köklerimizden koparılacak, İstanbul Üniversitesi’nin haklarından faydalanamaz duruma düşeceğiz. Bu da bilimsel çalışmalarımızın önünü kapatacak. Bundan sonraki süreçte hukuki anlamda da elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

'TARİHİMİZDEN, KÖKLERİMİZDEN AYRILMAK İSTEMİYORUZ'

Dekanlık önünde konuşma yapan asistan doktor “Bizler hastalarıyla, öğrencileriyle, diğer fakültelerle kocaman bir aileyiz. İstanbul Üniversitesi bizim annemiz, tarihimiz, köklerimizdir. Biz, tüm tarihimizden, köklerimizden ayrılmak istemiyoruz ve neden bölmeye çalıştıklarını anlayamıyoruz, ‘Öğrenci kontenjanı çok fazla’ diyorlar. Son 10 yılda kontenjanları 2 katına çıkaran YÖK, bu bahaneye zemin mi hazırladı, biz bunu merak ediyoruz. ‘Üniversite büyüdü nitelik düştü’ deniliyor, o zaman nasıl oluyor da dünyadaki ilk 500 üniversite arasına giren 4 Türk üniversitesinden biri İstanbul Üniversitesi oluyor, biz bunu anlamıyoruz. ‘Böldürmeyeceğiz, birleşeceğiz’ diyen üniversiteliler, üniversite logosunu cerrahi müdahale ile dikerek her yol ve yöntemle bölünmek istemediklerini bir kez daha gösteriyor.”

Etkinlik, kampüs yürüyüşü ile sonlanırken Cerrahpaşa içinde tek ve gür bir ses yankılanıyor: “Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak!”

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:23

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