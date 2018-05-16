Gaziemir’de Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı açıldı

İzmir'de Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı, Gaziemir Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle açıldı.

Gaziemir Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile hayata geçirilen Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı törenle açıldı. Törene CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dim, Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar, gazeteciler, kurum temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Basın Özgürlüğü Anıtı gökyüzüne güvercinler uçurularak açıldı.

Geçen yıl tutuklanıp bir süre cezaevinde kalan Gazeteci Gökmen Ulu törende yaptığı konuşmada, farklı görüşlerin kıymetinin bilindiği, düşüncenin suç sayılmadığı, hiç kimsenin gazetecilik faaliyeti nedeni ile baskı altında olmadığı bir ülke istediklerini dile getirdi.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZETECİ HAPİSHANESİ TÜRKİYE’DE’

15 Mayıs'ın İzmir için kentte işgale karşı ilk kurşunu sıkan Gazeteci Hasan Tahsin'in günü olduğunu belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise “İşgali, emperyalizmi ve boyunduruğu kabul etmeyen Hasan Tahsin’in bu ruhla, Türkiye’de birçok gazeteciyi etkilemeye devam ettiğini” ifade etti. 100 yıllık süreçte Türkiye’de onlarca gazeteci ve yazarın sıkılan kurşunlarla, patlayan bombalarla öldürüldüğünü ifade eden Dikmen, “Yüzlercesi cezaevine gönderildi. Türkiye’de ve dünyada basın özgürlüğünü, düşünce ve ifade özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler çeşitli saldırılara maruz kalmaya devam ediyor. Güzel ülkemiz ne yazık ki dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak nitelendiriliyor. Gazetecileri mahpus etmek özgürlük ateşini söndüremez. Burada hepimize çok önemli görevler düşüyor. Cumhuriyetin bütün ilkelerinin, demokrasinin, halkın haber alma özgürlüğünün güvencesi olduğumuz bilinci ile dayanışma içerisinde olmalıyız” dedi. Dikmen, İGC olarak Gaziemir Belediye Başkanı Hali İbrahim Şenol’a teşekkürlerini iletti.

Fotoğraf: Evrensel

GAZETECİLER PARKI BÜYÜTÜLECEK

CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ise, Gazeteciler Parkı'nın 10 dönümlük bir alanda kurulduğunu belirterek önümüzdeki yıl park alanını 15 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Gazeteciler Parkı ile hem hayatını kaybeden gazetecileri andıklarını hem de işlerini yapmak isteyen gazetecilere destek vermek istediklerini anlatan Şenol, “Her gün basın üzerindeki baskılar artıyor. Gazeteciler gözaltında, işsizlik ve sansür baskısı altında işlerini yapmaya çalışıyorlar. Kanun hükmünde kararnameler ile yüzlerce yayın organı kapatıldı. Bu gidişin 24 Haziran’la birlikte son bulmasını temenni ediyoruz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, “Bugün tarafsız yazan, halkın haber alma özgürlüğü için kalemini satmayan gazetecileri, iktidar Silivri'ye toplayıp, atıyor. Bu toplumu hipnotize etmek için iktidarı elinde tutmaya çalışanlar toplumun hipnozunu uzun süre devam ettiremezler. Ayın 25’inde bu toplumun hipnoz olmayacağını onlara göstereceğiz” dedi.

SERTEL, GÖKTEPE'Yİ HATIRLATTI

Fotoğraf: Evrensel

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel konuşmasında gazetemizin muhabiri iken görevi başında öldürülen Metin Göktepe’nin öldürülüşünü ve sonrasında yaşananları anlattı. Sertel, İGC’nin Kapılar’daki Basın Müzesinin önemini dile getirdi ve böyle bir parkı hayata geçirdiği için Belediye Başkanı Şenol’a teşekkürlerini iletti.

Misket Dikmen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile birlikte anıtı yapan heykeltıraş Tonguç Serkan'a Hasan Tahsin heykeli hediye etti. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:12

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