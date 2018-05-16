'Sınav sistemini kavrayamadık'

Bir 8. sınıf öğrencisine TEOG'un bir gecede kaldırılmasını ve çember sistemini sorduk.

Zeynel Gürbüz

Ankara

8. sınıf öğrencisi olan mahallemizden Berfin arkadaşımıza TEOG sınavının bir gecede kaldırılmasını ve çember sistemini nasıl yorumladığını sorduk.

TEOG bir gecede kaldırıldı, ne düşünüyorsun?

Bir gecede benim ve liseye hazırlanan 1-2 milyon öğrencinin hayatıyla oynandı. Bu durumdan herkes rahatsız ancak sınava hazırlanmaktan başka bir çaremiz yok.

TEOG yerine gelen çember sisteminin öğrencilere getirisi nedir?

İktidarın politikaları doğrultusunda imam hatip liselerine verilen önem ve bu liselerin sayısı büyük oranda arttı.

Çember sistemin bizlere sunduğu tek sonuç, parası olanın özel okullarda eğitim alarak iyi liselerde ve üniversitelerde hayatlarını şekillendirebileceği ancak parası olmayanları imam hatip gibi eğitimi dinî referanslarla doldurulmuş, niteliksiz ve bilimsellikten uzak okullarda hayatlarını kazanma çabası içerisinde bırakıyorlar. Bütün bunların etkisinde iktidarın kindar-dindar bir nesil yetiştirme isteği doğrultusunda var olan Anadolu liselerinin sayısı da hayli azaltıldı.

Bu değişiklikler ile daha iyi bir eğitim sağlanacağı düşünülüyor. Sen nasıl yorumluyorsun?

Açıkçası yeni gelen sınavı daha öğretmenler bile kavrayamamışken bizlere karşı bir yararı olacağını sanmıyorum. Aksine her sene “Daha iyisini yaptık.” diyerek değiştirdikleri eğitim sistemi giderek bilimsellikten, laiklikten uzak bir hale geliyor.

Her sene değişen eğitim sistemi, daha iyisinin bir şekilde bulunamaması, nitelikli-niteliksiz eğitim ayrımının keskin bir şekilde dile getirilmesi ve bu seneki başkanlık seçimleri nedeniyle üniversite sınavının ertelenmesiyle ülkemizde eğitime verilen önemin çelişkisiyle baş başa kalıyoruz. İktidarın yürüttüğü bu politikalar ile giderek büyüyen kaygımız ve geleceksiz bırakılma düşüncemiz de artıyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:06

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