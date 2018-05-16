Hayat Kısa ‘Turaç’ Uçuyor

Seyhan İMKB Fen Lisesi okul dergisi Turaç'ı, bu seneki editörlerinden Beril Bozkurt ile konuştuk.

İrem Hazal Kelleci

Adana

Seyhan İMKB Fen Lisesi'nin okul dergisinin bu seneki editörlerinden Beril Bozkurt'a dergi hakkında ve hazırlanış süreciyle ilgili sorular sorduk.

Dergiyi bize tanıtabilir misin?

Dergimizin adı “ Turaç” . Turaç ise Çukurova’da nesli tükenmek üzere olan bir kuş türü. Dergimizde bilim, kültür, sanata dair yazılar yer alıyor. Okulun başından mayıs ayına kadarki süreçte dergi hazırlanıyor. Senede bir defa çıkıyor.

Derginin editoryal süreci nasıl işliyor?

Önceki dergilerimizin editörlüğünü öğretmenler yapıyordu. Yaklaşık üç yıldır editörlüğü okulumuzun 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir ekip yapıyor. Sadece bazı noktalarda öğretmenlere danışıyoruz. Editörlüğü biz öğrenciler üstlendiğimiz için zorlandığımız zamanlar da oldu tabii. Çünkü dergi ekibinin ben dahil birçoğu daha önce dergi çalışmasında bulunmamıştı. Deneyimli, farklı fikirleri olan kişilerin söylediklerini de dikkate alıyoruz ve emin olamadığımız yerlerde dergiden sorumlu öğretmenimize danışıyoruz. İlk olarak ekipte iş bölümü yapıldı, daha sonra ise okula, yazısının, şiirlerinin dergide bulunmasını isteyen öğrenci ve öğretmenlerin bize ulaşması için duyuru yapıldı. Tüm yazıların toplanması ve düzenlenmesi yeni bitti diyebiliriz. Şu an ise sayfaların dizaynı ve kapak tasarımı gibi işlerle uğraşıyoruz. Çok emek harcadığımız, aynı zamanda bize çok şey katan bir süreç oldu.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI DERGİ

Dergide ne tür yazılar yer alıyor?

Öğrenci kaynaklı ve öğrenci hedefli bir dergi olduğu için gençlerin ilgisini çekebilecek yazılara ağırlık verdik. Müzik, edebiyat, bilimle ilgili birçok yazı topladık ve hazırladık. Öğretmenlerin ve öğrencilerin şiirlerine, kitap yorumlarına, denemelerine de yer verdik. Editörler olarak bu süreçte çok şey öğrendik ve eğlendik. Okuyuculara da aynı şekilde katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Derginin editörlerinin öğretmenler değil de öğrenciler olmasının sizin için önemi nedir?

Dergimizin amacı öğrencilerin okuyup eğlenmesini ve aynı zamanda da faydalanmasını sağlamaktı. Öğrencinin halinden yine öğrenci anlayacağı için bizim hazırlamamız daha yerinde oldu.

Kuşkusuz her dönem gençlerin kendini ifade edebileceği alanlar yaratmak önemli, özellikle böyle bir dönemde. Dergiyi bu açıdan değerlendirebilir misin?

Bizlerin kendini ifade edebileceği, yazılarına, düşüncelerine yer veren böyle bir dergimizin olması kuşkusuz oldukça önemli. Ama bazı zamanlarda dergide yer almasını istediğimiz yazıyı öğretmenimiz ya da okul idaresi istemeyebiliyor. Sınırlandırıldığımız için de kendimizi yeterince ifade edemediğimiz noktalar oldu. Bu açıdan dergimizin biraz yetersiz kaldığını düşünüyorum.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 15:01

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