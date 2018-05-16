Ziraat Mühendisleri Odası: Nüfus arttı, buğday üretimi geriledi

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, 'Tarım ürünleri piyasası tüccarların insafına bırakılmamalıdır' dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, neoliberal politikalarla piyasaya teslim edilen ve üreticinin elinden maliyetinin altında çıkan buğday üretiminin 17,6 milyon tona gerilediğini ifade etti. Piyasa koşullarında üreticinin buğdayını maliyetinin altında sattığına dikkat çeken Doğan, 1,05 şeklinde açıklanan taban fiyatına tepki göstererek bu rakamın en az 1,39 lira olması gerektiğinin altını çizdi.

2000’li yıllarda buğday üretimi 22 milyon ton iken bu rakamın yanlış tarım politikaları sonucu 2017 yılında 17.6 milyon tona gerilediğini dile getiren Doğan, “Aynı yıllar içerisinde ülke nüfusumuzun yaklaşık 15 milyon kişi arttığı göz önünde bulundurulursa bu üretim düzeyi ciddi bir tehlike teşkil etmektedir” dedi.

Buğday taban fiyatının 1,05 lira olarak açıklandığını, ancak oda tarla bitkileri komisyonlarının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 2018 yılı buğday maliyetinin 1,16 olarak tespit edildiğini ifade eden Doğan, “Bu seneki iklim koşullarından dolayı verim düşüşü de dikkate alındığında satış fiyatının kârlılık ve sürdürülebilir bir üretim için 1,39 bazında gerçekleşmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı.

GELECEK SEZON BUĞDAY MALİYETİ ARTACAK

Kimyevi gübreye Nisan ayında getirilen ÖTV’ye de değinen Doğan, gelecek sezon buğday maliyetlerinin daha da artacağına dikkat çekerek “Tarım üreticileri sonraki tarımsal faaliyetlere finans oluşturması ve stratejik önemi açısından buğday üretiminden para kazanmak zorundadırlar” dedi. Aksi durumda üreticilerin kırsalı terk edip kentlerin varoşu olmaya, vasıfsız işçi kitleleri oluşturmaya ve Soma örneğindeki gibi madenlerde ölmeye devam edeceklerini dile getiren Doğan, “Tarım ve çiftçinin piyasanın acımasız koşullarına terk edildiği bilinmektedir. Siyasi iradeyi tarıma ve çiftçiye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Tarım ürünleri piyasası tüccarların insafına bırakılmamalıdır. Siyasi iradeyi, devletin yapacağı müdahil alımlar ile halkımızın temel besin maddesi olan buğdaya sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 14:54

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